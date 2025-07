US-Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Warten auf US-Notenbank

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,39 Prozent auf 111,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 4,35 Prozent.

Die Anleger warten auf die im weiteren Wochenverlauf anstehende Vielzahl an wichtigen Konjunkturdaten. Zudem steht am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Die Fed wird wohl erneut dem starken politischen Druck widerstehen und ihre Leitzinsen nicht senken. Experten erwarten jedoch mit Spannung, wie Notenbankchef Jerome Powell auf die heftigen Angriffe von US-Präsident Donald Trump reagieren wird, der immer wieder starke Zinssenkungen verlangt. Volkswirte erwarten, dass es im weiteren Jahresverlauf zu Lockerungen der Geldpolitik kommen wird.

Das gestiegene Verbrauchervertrauen in den USA belastete die Anleihen nicht. Der Konsumindikator des Marktforschungsinstituts Conference Board hatte sich im Juli stärker als erwartet aufgehellt. Gestützt werde der Indikator durch die verbesserten Erwartungen./jsl/he