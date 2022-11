Chart des Tages: EURUSD (21.11.2022)

Für EURUSD steht eine ereignisreiche Woche bevor. Das Paar wird viele Chancen und Gelegenheiten haben, sich zu bewegen, einschließlich des FOMC-Protokolls (Mittwoch, 20:00 Uhr), des EZB-Protokolls (Donnerstag, 13:30 Uhr) sowie die Einkaufsmanagerindizes für November aus Europa und den Vereinigten Staaten (Mittwoch). Die Grundsatzerklärung der letzten Fed-Sitzung war recht dovish, wurde aber von einer sehr hawkishen Pressekonferenz des Fed-Vorsitzenden Powell gefolgt. Auf der letzten EZB-Sitzung wurden Änderungen am TLTRO-Programm beschlossen, und die Sitzung war insgesamt eher hawkish. Auch wenn dies nicht in den Protokollen festgehalten wird, sollte beachtet werden, dass sich die deutsche Inflation (EPI) im Oktober deutlich verlangsamt hat, was die Hoffnung nährt, dass die Inflation in Europas größter Volkswirtschaft ihren Höhepunkt bereits gesehen hat.

Ein Blick auf EURUSD zeigt, dass das Paar nach einem Hoch von knapp unter 1,05 in der vergangenen Woche weiter fällt. Das Hauptwährungspaar fiel unter die Kurszone zwischen dem 38,2%-Retracement der Mitte Januar 2022 eingeleiteten Abwärtsbewegung und der 1,0360er-Marke und rutschte heute Morgen unter die 200-Tage-Linie (lila Linie). Deutlich unter den Erwartungen liegende EPI-Daten aus Deutschland deuten darauf hin, dass der Straffungszyklus der EZB früher enden könnte.

Quelle: xStation 5

