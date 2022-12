Chart des Tages: Nasdaq 100 (21.12.2022)

Die gestrige Entscheidung der Bank of Japan, das Band um die Zielrendite für 10-jährige Staatsanleihen zu erweitern, war eine hawkishe Entscheidung und ließ den JPY in die Höhe schnellen, während die Aktienmärkte fielen. Diese schlechte Stimmung hielt jedoch nicht lange an, zumindest nicht an den US-Börsen. Die Indizes der Wall Street erholten sich von ihren Anfangsverlusten und schlossen den gestrigen Handelstag höher.

Bei einem Blick auf den Nasdaq 100 (US100) im Tageschart können wir eine interessante technische Entwicklung erkennen. Der Index hat gestern versucht, die untere Grenze einer lokalen Marktgeometrie zu durchbrechen, aber den Bullen ist es letztendlich gelungen, den Bereich von 11.170 Punkten zu verteidigen. Dies bedeutet, dass der kurzfristige Aufwärtstrend weiterhin intakt ist, und der lange untere Schatten der gestrigen Tageskerze gibt den Bullen weiteren Auftrieb. Sollte sich die laufende Erholung fortsetzen, wäre der erste kurzfristige Widerstand im Bereich von 11.500 Punkten zu sehen, der als untere Begrenzung der zuvor durchbrochenen Handelsspanne (11.500 - 12.100 Punkte) diente.

Quelle: xStation5

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.