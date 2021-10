CMC Markets: DAX kann der Wall Street nicht folgen - Hohe Energiepreise machen Europa zu schaffen

DAX kann der Wall Street nicht folgen - Hohe Energiepreise machen Europa zu schaffen Die Wall Street schüttelt das neue Hoch im Ölpreis ab und der Dow Jones steigt auf einen neuen Rekord. Die USA klagen zwar ebenfalls über hohe Energiepreise, verglichen mit Deutschland ist das aber Jammern auf hohem Niveau. Die US-Erdgaspreise liegen nur bei einem Viertel dessen, was hierzulande bezahlt werden muss. Eine Kilowattstunde Strom kostet in den USA umgerechnet 12 Euro-Cent und damit nahezu nur ein Drittel des deutschen Preises.



Die Nordseeölsorte Brent war heute Nacht nur noch ein Wimpernschlag vom höchsten Stand seit sieben Jahren entfernt. Die weiter steigenden Energiepreise setzen dem Deutschen Aktienindex zu. Auch deshalb hat sich die Börse in Frankfurt einmal mehr von der Wall Street abgekoppelt. Die Anleger in Europa sorgen sich, dass die jüngsten Preisanstiege auf dem Energiemarkt nicht ohne Einbußen in den Unternehmensgewinnen und damit auch im Wirtschaftswachstum vorüber gehen werden.



Der Bitcoin explodiert auf ein neues Rekordhoch. Kurzfristige Trader, die den Bitcoin-ETF BITO kaufen, sorgen für neue Dynamik in der Kryptowährung. Jetzt stehen auch alle institutionellen Investoren, die den Bitcoin in den vergangenen Monaten zunehmend bei tieferen Kursen gekauft haben, auf der Gewinnerseite. Der Bitcoin-Anstieg kommt damit genau zur richtigen Zeit, um die zunehmende Akzeptanz und Bindung zu dem Krypto-Investment zu stärken.





