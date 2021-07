CMC Markets: DAX tut sich schwer mit der Erholung - Short Squeeze im Dow Jones

Die Erholung der Aktienkurse spielte sich gestern vor allem in New York ab. Der Deutsche Aktienindex konnte einmal mehr nicht mit der Wall Street mithalten. Im Dow Jones hat es gestern vermutlich einen großen Short-Squeeze gegeben. Das konnte man vor allem an der starken Dynamik der Aufwärtsbewegung jener Aktien beobachten, die zu den meist leerverkauften an der Wall Street zählen. Short-Squeezes haben die Eigenschaft, sehr steile Anstiege zu bringen, denen dann aber früher oder später die Luft ausgeht. Wenn alles nur auf die Eindeckung von Leerverkäufern zurückzuführen war, dann könnten die Verkäufe jederzeit wieder einsetzen. Die schlechten Nachrichten rund um die Ausbreitung des Coronavirus bilden derzeit eine Kulisse, vor deren Hintergrund Anleger weiterhin einen Grund haben, abzuwarten. Die Skeptiker nutzen steigende Kurse, um vor dem Beginn der saisonal schwächeren Zeit Aktien zu verkaufen. Für die Schnäppchenjäger, die gestern eingestiegen sind, beginnt dagegen eine Belastungsprobe. Daimler wird in diesem Jahr nur so viele Fahrzeuge verkaufen wie 2020. Dass gerade die Chip-Knappheit die Erholung nach der Pandemie lähmt, ist eine schlechte Nachricht für die Aktionäre. Der Chip-Mangel könnte auf absehbare Zeit eine Art Deckel auf dem Daimler-Kurs bleiben. Die gute Nachricht ist der fallende Ölpreis. Wir sehen in der US-Ölsorte WTI nun eine Trendwendeformation. Damit rücken zumindest für den Moment inflationstreibende Spekulationen über einen Ölpreis von 80 bis 100 Dollar außer Reichweite.