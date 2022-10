Credit Suisse: Aktie fällt wegen Nettoverlust im 3. Quartal und Restrukturierungsplänen

Die Credit Suisse (CSGN.CH) wird heute nach der Veröffentlichung des Ergebnisberichts für das 3. Quartal 2022 mehr als 10% niedriger gehandelt. Die Schweizer Bank meldete einen massiven Nettoverlust, der 8 Mal höher war als vom Markt erwartet. Ein Großteil dieses Verlusts ist jedoch ein nicht zahlungswirksamer Verlust, der aus Wertminderungsaufwendungen im Zusammenhang mit der strategischen Überprüfung resultiert. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Ergebnisse der Credit Suisse!

Nettoverlust 8-mal höher als erwartet!

Die Credit Suisse meldete für das 3. Quartal 2022 einen Nettoverlust von 4,03 Milliarden CHF. Dies steht im Vergleich zu den Marktprognosen von -505 Millionen CHF. Der Vorsteuerverlust belief sich jedoch "nur" auf 342 Millionen CHF und war damit geringer als der vom Markt erwartete Verlust von 491 Millionen CHF. Woher kam dann ein so hoher Nettoverlust? Die Bank nahm eine Wertberichtigung von 3,7 Milliarden auf latente Steueransprüche im Zusammenhang mit einer strategischen Überprüfung vor und erklärte in einer Erklärung, dass sie eine radikale Umstrukturierung ihrer Investmentbank plane. Die Bank rechnet mit Restrukturierungskosten zwischen dem 4. Quartal 2022 und 2024 in Höhe von 2,9 Milliarden CHF. Für das letzte Quartal 2022 werden Restrukturierungskosten sowie Wertberichtigungen auf Software und Immobilien in Höhe von rund 250 Millionen CHF erwartet.

Medienberichte fordern ihren Tribut

Die Credit Suisse stand im September im Mittelpunkt des Marktgeschehens als eine Bank, die möglicherweise den nächsten "Lehman-Moment" auslösen könnte. In einigen Medienberichten wurde angedeutet, dass die Bank möglicherweise auf einen Zusammenbruch zusteuert, der nicht nur den Schweizer oder europäischen Bankensektor, sondern aufgrund der Größe des Instituts auch den gesamten Globus erschüttern würde. Es sieht so aus, als hätten diese Berichte ihren Tribut gefordert, indem sie Anleger und Einlageninhaber verängstigten, da die Credit Suisse Anfang Oktober erhebliche Abflüsse von Einlagen und AUM verzeichnete.

Kapitalbedarf für Restrukturierung

Während die Kunden der Credit Suisse durch die düsteren Medienberichte über den Zustand der Bank aufgeschreckt wurden, scheinen die Interessengruppen nicht so verängstigt zu sein. Die Bank wird zusätzliches Kapital für die Restrukturierung benötigen und plant, rund 4 Milliarden CHF durch die Ausgabe neuer Aktien an qualifizierte Anleger und ein neues Bezugsrechtsangebot an bestehende Anleger zu beschaffen. Die Saudi National Bank hat bereits eine Finanzierungszusage über 1,5 Milliarden CHF gegeben.

Aktienkurse brechen um über 10% ein

Die Bank hat zwar Umstrukturierungspläne ausgearbeitet und begonnen, sich um zusätzliches Kapital zu bemühen, um ihre Kapitalquoten zu erhöhen, aber der Markt scheint nicht überzeugt zu sein. Der Aktienkurs der Credit Suisse fiel heute um mehr als 10% und machte damit einen Großteil der jüngsten Erholung wieder zunichte. Der Ausverkauf wurde am 61,8%-Retracement der jüngsten Aufwärtskorrektur vorerst gestoppt, aber eine weitere Verkaufswelle ist nicht auszuschließen. Es ist zu beachten, dass dieses Retracement in der psychologischen Zone um 4,00 CHF zu finden ist, was die technische Bedeutung zusätzlich erhöhen könnte.

Credit Suisse (CSGN.CH) im H1-Chart. Quelle: xStation 5

