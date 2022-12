DE30 erholt sich von Anfangsverlusten

Europäische Indizes erholen sich von Anfangsverlusten

DE30 versucht, wieder über 14.000 Punkte zu klettern

Rheinmetall-Aktien fallen, nachdem Deutschland den Kauf von Puma-Schützenpanzern gestoppt hat

Die europäischen Aktienindizes notieren niedriger, haben aber einen Großteil der Anfangsverluste bereits wieder aufgeholt. Die unerwartete Entscheidung der BoJ, das Zinszielband zu erweitern, löste einen Ausverkauf an den Aktienmärkten und einen Anstieg am JPY-Markt aus. Die wichtigsten europäischen Indizes handeln jetzt 0,3-0,5% niedriger, nachdem sie zuvor über 1% gefallen waren.

Quelle: xStation5

Die Futures auf den DAX / DE30 gaben heute nach der BoJ-Ankündigung nach. Der DE30 durchbrach die Unterstützungszone von 14.000 Punkten und erreichte ein Tagestief knapp unter der Marke von 13.800 Punkten. Der Rückgang wurde jedoch durch den SMA50 (grüne Linie) gestoppt, und anschließend setzte eine Erholung ein. Nachdem der Großteil der Tagesverluste wieder aufgeholt wurde, nahm die Tageskerze die Form eines Doji an. Sollte der Index den heutigen Handel auf dem aktuellen Niveau oder höher beenden, könnte ein starkes bullisches Kerzenmuster entstehen. Die jüngsten Höchststände im Bereich von 14.600 Punkten bleiben der erste Widerstand, den es zu beachten gilt, falls ein starker Aufwärtsimpuls ausgelöst wird.

Unternehmensnachrichten

Die Aktien von Rheinmetall (RHM.DE) stürzten gestern um 7% ab, nachdem das deutsche Verteidigungsministerium erklärte, dass es den Kauf von Schützenpanzern des Herstellers Puma stoppen werde, da sich diese als unzuverlässig erwiesen haben. Die deutschen Beamten werden nun darauf warten, dass Rheinmetall die Probleme behebt. Die Aktie fällt heute um weitere 5%.

Siemens Energy (ENR.DE) gab bekannt, dass es nach einem erfolgreichen Übernahmeangebot nun 92,7% der Anteile an Siemens Gamesa (SGRE.ES), einem spanischen Windturbinenhersteller, besitze. Diese Beteiligung wird es Siemens Energy ermöglichen, die Notierung der Gamesa-Aktien einzustellen.

Einschätzungen von Analysten

Aroundtown (AT1.DE) wurde von Berenberg auf Neutral herabgestuft. Das Kursziel wurde auf 3,00 Euro gesetzt.

Rheinmetall (RHM.DE) stürzt den zweiten Tag in Folge ab, nachdem die deutschen Behörden den Kauf von Puma-Schützenpanzern gestoppt haben. Die Aktie fiel unter den SMA200 und das 50%-Retracement der Ende Juni 2022 begonnenen Abwärtsbewegung. Der Aktienkurs testet nun die Unterstützungszone, die durch das 38,2%-Retracement markiert ist (Bereich um 175 Euro). Quelle: xStation5

