DE30 fällt zu Wochenbeginn, Porsche-IPO im Fokus

Börsen in Europa verzeichnen Rückgänge

Euphorie um Börsengang der Porsche AG hält an!

Der erste Handelstag dieser Woche auf dem Alten Kontinent bringt Rückgänge bei den Bewertungen der meisten Aktienindizes. Der Wirtschaftskalender für heute ist leer, und im Vereinigten Königreich und in Japan ist heute ein Feiertag.

Am Swap-Markt wird derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 84% für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der EZB-Sitzung im Oktober ermittelt. Quelle: Bloomberg

DE30 im D1-Chart. Die Benchmark der deutschen Blue Chips notiert heute im Minus und nähert sich den Tiefstständen von Anfang September. Quelle: xStation 5

Die erste Sitzung am deutschen Markt in dieser Woche bringt Rückgänge bei den Bewertungen aller Wirtschaftssektoren. Am schlechtesten schneiden derzeit Unternehmen aus dem Immobilien- und Finanzsektor ab.

Das Augenmerk der Anleger richtet sich zu Wochenbeginn auf den Börsengang der Porsche AG, der für den 29. September geplant ist. Die Vorzugsaktien des Herstellers sollen den Anlegern in einer Preisspanne von 76,50 Euro bis 82,50 Euro angeboten werden. Die Zeichnungsfrist beginnt morgen. Wie Bloomberg meldet, erwartet der Volkswagen-Konzern (VW.DE), dass die Bewertung des Unternehmens 75 Milliarden Euro erreichen wird, was fast 80% der Bewertung von Volkswagen entsprechen würde. Die Nachricht ist gut für die Aktien von Volkswagen und Porsche SE, die heute im Plus notieren. Volkswagen rechnet mit einem Erlös aus dem Börsengang und dem Verkauf von Stammaktien in Höhe von mehr als 19 Milliarden Euro.

Entwicklung der Beteiligungen der Institution an einzelnen Unternehmen des DE30 (Daten der letzten Sitzung). Quelle: Bloomberg

Die größten prozentualen Veränderungen bei den im DE30 enthaltenen Unternehmen. Quelle: Bloomberg

Die aktivsten Aktien im DE30. Quelle: Bloomberg

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.