DE30 mit starkem Ausverkauf, Anleger warten auf Jackson Hole

DE30 verzeichnet Rückgänge

Bundesbank sieht steigende Wahrscheinlichkeit einer Rezession

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich in der ersten Sitzung der Woche verschlechtert. Die Märkte bewerten immer noch, welche Zinserhöhungen wir in Zukunft erwarten können. Zurzeit verliert der DE30 2,05% und der FRA40 1,5%.

In Deutschland wurde die negative Stimmung durch die Bundesbank noch verstärkt, die mitteilte, dass eine Rezession immer wahrscheinlicher werde und die Inflation bis zu 10% betragen könne. In dieser Woche richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Tagung der Fed in Jackson Hole.

DE30 im H4-Chart. Der Index verzeichnet heute starke Rückgänge und kämpft damit, die Unterstützung am 38,2%-Retracement (Region 13.250 Punkte) nachhaltig zu verteidigen. Erwähnenswert ist auch, dass der Index aus technischer Sicht den Aufwärtstrend beendet hat. Die nächsten Unterstützungsniveaus können wir im Bereich von 13.000 Punkten lokalisieren. Der lokale Widerstand liegt derzeit im Bereich von 13.450 Punkten. Quelle: xStation 5

Unternehmensnachrichten:

Die heutige Sitzung bringt Rückgänge in allen Sektoren mit sich, wobei die größten Verluste in den Sektoren Retail und Automotive zu verzeichnen sind.

Quelle: Bloomberg

Das Unternehmen, das heute beträchtliche Gewinne verzeichnen kann, ist Fresenius (FME.DE), das von Gerüchten über einen Ausweg aus der Krise des Unternehmens profitiert.

Die Aktien von Borussia Dortmund (BVB.DE) verlieren heute nach dem verlorenen Spiel gegen Werder Bremen fast 10%.

Die größten prozentualen Veränderungen der im DE30 enthaltenen Unternehmen. Quelle: Bloomberg

Die aktivsten Aktien im DE30. Quelle: Bloomberg

