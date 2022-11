Der XTB Wochenausblick - Drei Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte (26.11.22)

Der US-Feiertag Thanksgiving liegt hinter uns, und es wird erwartet, dass sich die Liquiditätsbedingungen nach dem Wochenende wieder normalisieren. In der nächsten Handelswoche stehen einige interessante Ereignisse an, wie die Veröffentlichung der US-amerikanischen und kanadischen Arbeitsmarktdaten oder der Inflationszahlen aus Europa. Außerdem wird der Fed-Vorsitzende Powell einen seiner letzten Auftritte vor der Blackout-Periode vor der Sitzung haben. Beobachten Sie nächste Woche USDCAD, US100 und EURUSD.

USDCAD

Mit dem Beginn eines neuen Monats ist es an der Zeit, die Arbeitsmarktdaten aus den USA und Kanada zu veröffentlichen. Wie üblich werden beide Berichte am Freitag um 13:30 Uhr GMT gleichzeitig veröffentlicht. Es wird erwartet, dass der NFP-Bericht (Non-farm Payrolls) für November einen Zuwachs von 200.000 Arbeitsplätzen ausweist, was einem Rückgang gegenüber dem Vormonat (+261.000) entspricht, während die Arbeitslosenquote von 3,7 auf 3,8% anstieg. Für Kanada wird ebenfalls ein Anstieg der Arbeitslosenquote von 5,2 auf 5,3% erwartet. Der USDCAD dürfte um die Freigabestunde herum aktiv sein und einen Anstieg der Volatilität erfahren.

US100 / Nasdaq

Während sich die US-Aktienmärkte in letzter Zeit etwas erholten, belasten die düsteren globalen Wirtschaftsaussichten und die Aussicht auf eine noch straffere Geldpolitik weiterhin die Stimmung. Die Anleger werden in der nächsten Woche eine Reihe von Fed-Rednern hören, darunter eine Rede des Fed-Vorsitzenden Powell über Wirtschaft und Arbeitsmarkt am Brookings Institute (Mittwoch, 18:30 Uhr GMT). Was Powells Auftritt noch wichtiger macht, ist die Tatsache, dass er wahrscheinlich noch vor der Blackout-Periode vor der Sitzung stattfinden wird.

EURUSD

In Europa wird das Augenmerk in der nächsten Woche auf den Inflationsdaten liegen. Der wichtigste deutsche Bericht für November wird am Dienstag um 13:00 Uhr GMT veröffentlicht. Analysten hatten erwartet, dass sich die Gesamtinflation in Europas größter Volkswirtschaft nur geringfügig von 10,4 auf 10,3% im Jahresvergleich abschwächen würde. Der europäische VPI-Bericht wird am Mittwoch um 10:00 Uhr GMT veröffentlicht. Die Inflationsdaten aus der Eurozone werden neben Powells Rede und der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten eine weitere Chance für den USD sein, sich in der nächsten Woche zu bewegen.

