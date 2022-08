Impfstoffhersteller unter Druck. Novavax-Aktie fällt vorbörslich um 30%

Gleichzeitig erwartet das Unternehmen keine Veränderung bei den vertraglich vereinbarten Lieferungen des Impfstoffs, obwohl es davon ausgeht, dass sich einige bis ins Jahr 2023 erstrecken könnten. Novavax gab an, seit Anfang Juli mehr als 23 Millionen Dosen ausgeliefert zu haben. Das Unternehmen verfügt immer noch über 1,37 Milliarden US-Dollar an Sicherheiten in Form von Barmitteln und Barmitteläquivalenten, was ausreichen sollte, um sein schnelles Wachstum fortzusetzen, aber der sich ausweitende Verlust pro Aktie könnte das Unternehmen belasten und die Marktwahrnehmung in einem Umfeld steigender Kapitalkosten beeinflussen.