Kurze Pause vor dem erneuten Allzeithoch im DAX

Der DAX genießt den Moment vor dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch sichtlich. Am Mittwoch hat der Index zunächst losgelegt wie die Feuerwehr, um dann Richtung Nachmittag die Gewinne erstmal wieder abzugeben. Investoren und Anleger werden dadurch auf eine harte Probe gestellt, vor allem dann, wenn das Investitionsziel das neue Allzeithoch darstellt, welches der deutsche Aktienindex bereits in Kürze erreichen kann.

Donald Trump beherrscht die Bewegungen der Börse aktuell und dies wird vermutlich die nächsten Tage, Wochen und Monate so weitergehen. Es erinnert ein wenig an die erste Amtszeit von Donald Trump, als kaum ein Tag ohne Trump Tweet verging und damit die Märkte in Wallung versetzt hatte. Das Top Thema im Moment sind die Zölle, wofür es täglich Meinungen, Kommentare und Wasserstandsmeldungen gibt. Ein weiteres Thema, das eröffnet wurde, ist der US-amerikanische Anspruch auf Grönland, wofür Donald Trump auch militärische Aktivitäten nicht ausschließt.





Nachfrage nach Rüstungsaktien groß

Ganz zu den militärischen Aussagen, wie der Forderung nach Aufwendungen von 5 Prozent der Nato-Staaten für die Verteidigung, passt, dass am gestrigen Tag die Aktie von Rheinmetall einen Satz von 5,2 Prozent nach oben machte. Damit war der Aktie des deutschen Rüstungskonzerns der Tagessieg nicht mehr zu nehmen. Die Aktien der Unternehmen Heidelberg Materials und MTU konnten bei dieser Performance am gestrigen Tag nicht mithalten und schlossen bei 2,8 Prozent respektive 1,7 Prozent im Plus.

Einen bösen Rücksetzer mussten die Aktionäre der Siemens Energy Aktie hinnehmen. Die Aktie stand zum Handelsende mit 5,96 Prozent im Minus. Möglicherweise kommt die Aktie bald schon wieder in interessante Kursbereich, wo sich die Aktie als Schnäppchen herausstellen könnte. Lediglich eine Abstufung durch Kepler Cheuvreux scheint bei Siemens Energy zu Gewinnmitnahmen geführt zu haben.





UK Aktienmärkte stabilisieren sich auf hohem Niveau

Ein Blick ins Vereinigte Königreich zeigt, dass sich die Aktienmärkte weiter leicht nach oben schieben. Ebenfalls Thema in Großbritannien sind die viel diskutierten Zölle, die Donald Trump erlassen möchte, doch der Markt zeigt sich zunehmend robust. BAE Systems sowie die Pershing Square Holdings setzten am Mittwoch positive Zeichen.





















