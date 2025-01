Lagarde zündet weitere Kursrakete im Euro Stoxx

Der europäische Aktienmarkt schoss um über ein Prozent nach oben und schloss auf weiteren Rekordständen, während überall zu lesen ist, wie schwach es um die europäische Wirtschaft bestellt ist. Da kam die Kursrakete gezündet durch die EZB Entscheidung den Leitzins erwartungsgemäß um 25 Basispunkte zu senken, zum richtigen Zeitpunkt. Mehr noch als die erwartete Zinssenkung an sich schlug die Aussicht auf weitere Zinssenkungen bei den Kursfantasien wohl stärker ins Gewicht. Die EZB scheint ihre Konservativität abzulegen.





Rekordwerte im DAX - die Rally geht weiter

Das bedeutet, die europäischen Aktienmärkte gehen weiter optimistisch ins Jahr 2025 und das obwohl die US-Wirtschaft langsamer wächst als angenommen und Donald Trump als US-Präsident nicht müde wird, seine Pläne mit Zöllen weiter umzusetzen.

Ebenfalls im DAX knallten am Donnerstag wieder die Sektkorken. Die Börsenparty geht am Donnerstag nach kurzer Erholungspause am Mittwoch weiter. Neue Rekordstände sind auch das Ergebnis im deutschen Leitindex und es gibt aktuell kaum Anzeichen, dass sich dies kurzfristig ändern sollte.





Effekt des EZB Zinsentscheid schwankt auf Großbritannien über

In Großbritannien gibt es bei den Anlegern und Investoren ebenfalls Freude beim Blick auf das Börsenparkett. Der FTSE 100 Index geht ebenfalls über 1 Prozent nach oben und sowohl die Märkte der Europäischen Union als auch der britische Aktienmarkt erreichen unisono neue Rekordwerte. Positive Unternehmensberichte beispielsweise bei Glencore oder Shell tragen ebenso zum positiven Gesamteindruck bei.

Der Blick auf die Top Aktienwerte der angesprochenen Indizes zeigt ein Comeback von Siemens Energy. Die Aktie gräbt sich wieder aus dem Schlamassel, welches am Montag durch DeepSeek ausgelöst wurde und gewinnt den Tageshandel mit einem Plus von knapp über 4 Prozent Kursaufschlag. Im Euro Stoxx 50 sorgte Nokia mit einem Plus von knapp 6,5 Prozent für einen Paukenschlag und im FTSE 100 war es die Aktie von Airtel Africa die mit leicht über 9 Prozent Kursplus für freudige Gesichter bei den Anlegern und Investoren sorgten.













