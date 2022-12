Neuer Abhebungsrekord bei Binance 📌 Binancecoin unter "Angst"-Druck

Die AbflĂŒsse von der Binance-Börse nehmen zu

Laut frĂŒheren Daten der Analyseplattform Nansen verzeichnete Binance in den letzten 24 Stunden NettoabflĂŒsse in Höhe von 902 Millionen US-Dollar. Binance CEO Chanpeng Zhao bezog sich auf Marktberichte, die die Daten aktualisierten und mitteilten, dass die AbflĂŒsse 1,14 Milliarden Dollar erreichten. Investoren befĂŒrchten das nĂ€chste FTX"-Ereignis:

Binance ist die grĂ¶ĂŸte KryptowĂ€hrungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen. Der Wert aller dort gehaltenen Vermögenswerte kann bis zu 64 Milliarden Dollar erreichen;

Die Kontroverse um den Bericht ĂŒber die Reserven, mit dem die Börse den Markt beruhigen wollte, und die Verschiebung der Offenlegung der Verbindlichkeiten und der Abdeckung anderer KryptowĂ€hrungen neben Bitcoin haben zu einer gewissen Vorsicht unter den Nutzern gefĂŒhrt, die damit begonnen haben, zur Sicherheit gehaltene Gelder abzuziehen;

In den letzten 24 Stunden ĂŒbertrafen die NettoabflĂŒsse von Binance die aller anderen zentralisierten Börsen und waren fast neunmal so hoch wie der zweitgrĂ¶ĂŸte Abfluss von der Börse in diesem Jahr;

Der Abfluss war der grĂ¶ĂŸte fĂŒr Binance seit dem 13. November. Der vorherige Rekord fiel zwei Tage, nachdem FTX laut Arkham Intelligence Konkurs angemeldet hatte;

Der Wertverlust von Binancecoin könnte eine systemische Bedrohung fĂŒr die Börse darstellen, deren grĂ¶ĂŸter Teil des Portfolios tatsĂ€chlich Binancecoin ist - die drittgrĂ¶ĂŸte KryptowĂ€hrung nach Bitcoin und Ethereum;

Der Wertverlust des Binancecoin fĂŒhrt auch zu einem RĂŒckgang des Wertes der Vermögenswerte, die in den Fonds zur Sicherung der Börse (SAFU) eingezahlt wurden. Nach dem Zusammenbruch von FTX wurde sein Wert im November von der Börse auf etwa 1 Milliarde Dollar erhöht, obwohl Chanpeng Zhao vor seiner VolatilitĂ€t warnte.

Volumenabfluss von Binance in USD gemĂ€ĂŸ Nansen-Daten. Quelle: Nansen

Binancecoin, M30-Intervall

Der Preis des börsengehandelten Tokens Binance ist unter Druck geraten und zeigt eine bĂ€rische Divergenz zu Bitcoin, der in den letzten Stunden gestiegen ist. WĂ€hrend sich BTC der Marke von 18.000 $ genĂ€hert hat, kĂ€mpft Binancecoin immer noch darum, die Marke von 270 $ zu durchbrechen, nachdem die Stimmung der Anleger gegenĂŒber der grĂ¶ĂŸten KryptowĂ€hrungsbörse negativer wurde. Die Stimmung wurde zusĂ€tzlich durch einen Reuters-Bericht belastet, der Informationen ĂŒber die Untersuchung des US-Justizministeriums gegen Binance enthĂŒllte. Quelle: xStation5 von XTB.

