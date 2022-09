Powells Pressekonferenz - die wichtigsten Erkenntnisse

Eröffnungsansprache:

Die Fed will die Inflation wieder auf ihr Ziel bringen

Weitere, ähnliche Zinserhöhungen werden erforderlich sein

Die Fed will zu einem "ausreichend restriktiven" Zinsniveau zurückkehren

Preisdruck bleibt bei einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen spürbar

Die Wirtschaft schwächte sich ab, aber die Verschlechterung ging von einem Rekordniveau nach der Wiedereröffnung nach der Pandemie aus

Je länger die Inflation anhält, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich verfestigt

Wohnungsmarkt zeigt nach kräftigen Zinserhöhungen Anzeichen von Schwäche

Arbeitsmarkt bleibt sehr stark

Prognosen deuten auf Anstieg der Arbeitslosenquote hin

Die Fed wird die Straffung irgendwann verlangsamen müssen, aber das Tempo wird von den eingehenden Daten abhängen

Die Fed will eine Abschwächung nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt sehen

Q&A:

Powells Haltung hat sich seit Jackson Hole nicht geändert

Es gibt bescheidene Anzeichen für eine Abkühlung des Arbeitsmarktes

Die Fed will vor einer Zinssenkung klare Anzeichen für eine Rückkehr der Inflation auf 2% sehen

Der heutige Schritt bringt die Zinssätze auf das "niedrigste" Niveau der restriktiven Spanne

Es besteht die Möglichkeit, dass die Fed die Straffung unterbricht, aber nicht auf diesem Niveau

Niemand weiß, ob die derzeitigen Maßnahmen der Fed zu einer Rezession führen werden

Die Chance auf eine weiche Landung wird wahrscheinlich abnehmen, wenn sich die Zinsen weiter in den restriktiven Bereich bewegen

Keine Maßnahmen gegen die Inflation würden "weitaus größere Schmerzen" verursachen

Powell stellt fest, dass die Fed-Mitglieder bei der verbleibenden Straffung 2022 zwischen 100 Bp und 125 Bp schwanken

Die Fed erwägt derzeit keine Änderungen an den Bilanzplänen

Die Tatsache, dass Powell auf seiner Pressekonferenz keine starken oder gar hawkishen Äußerungen machte, führte zu einer völligen Kehrtwende an den Märkten. Die Indizes machten den Rückgang nach der Entscheidung und der USD den Anstieg nach der Entscheidung wieder wett. Der S&P 500 notiert nun auf einem neuen Tageshoch, während der EURUSD wieder über 0,99 steigt.

Der Nasdaq 100 (US100) hat eine vollständige Kehrtwende vollzogen (oranger Kreis). Der Index stürzte nach der Bekanntgabe der Entscheidung ab, machte jedoch alle Verluste während der Pressekonferenz von Powell wieder wett. Der Index kletterte auf den höchsten Stand seit dem 15. September 2022, bevor er einen Teil der Gewinne wieder abgab. Quelle: xStation 5

