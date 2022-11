📈US500 steigt nach Abkühlung der Inflation💥

Die vielbeachteten US-Verbraucherpreisdaten f├╝r Oktober wurden soeben ver├Âffentlicht und zeigten unerwartet eine starke Verlangsamung des Preiswachstums. Die j├Ąhrliche Inflationsrate in den USA fiel zum vierten Mal in Folge und erreichte mit 7,7% den niedrigsten Stand seit Januar und lag damit unter den Sch├Ątzungen der Analysten von 8%. Im September hatte sie noch bei 8,2% gelegen. Im Vergleich zum Vormonat stieg der Verbraucherpreisindex um 0,4%, wie im September, und lag damit unter den Erwartungen von +0,6%. Auf Jahresbasis stieg der VPI um 6,3% gegen├╝ber dem Vorjahr, nachdem er im September mit 6,6% ein 40-Jahres-Hoch erreicht hatte und den Markterwartungen von 6,5% entsprach.

Der Energieindex stieg um 17,6% und lag damit unter den 19,8% vom September, was auf Benzin (17,5% gegen├╝ber 18,2%) und Strom (14,1% gegen├╝ber 15,5%) zur├╝ckzuf├╝hren ist. Ein R├╝ckgang war auch bei den Kosten f├╝r Nahrungsmittel (10,9% gegen├╝ber 11,2%) und f├╝r Gebrauchtwagen und Lastwagen (2% gegen├╝ber 7,2%) zu verzeichnen. Andererseits stiegen die Preise f├╝r Unterk├╝nfte (6,9% gegen├╝ber 6,6%) und Heiz├Âl (68,5% gegen├╝ber 58,1%) schneller.

Der Index f├╝r Unterk├╝nfte trug mehr als die H├Ąlfte zum monatlichen Anstieg aller Posten bei, wobei die Indizes f├╝r Benzin und Nahrungsmittel ebenfalls stiegen. Dennoch deuten die Zahlen weiterhin auf einen starken Inflationsdruck und einen breit angelegten Preisanstieg in der gesamten Wirtschaft hin, vor allem im Dienstleistungssektor, w├Ąhrend die Warenpreise von einigen Verbesserungen in den Lieferketten profitiert haben.

Quelle: Bloomberg

Der US500 stieg nach der Ver├Âffentlichung der VPI-Daten ├╝ber den wichtigen Widerstand bei 3.800 Punkten. Quelle: xStation 5

EURUSD durchbrach das Parit├Ątsniveau. Quelle: xStation 5

