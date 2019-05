WH SelfInvest: DAX-Wochenausblick

1. DER DAX-WOCHENAUSBLICK

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Der ThreeLineBreak: Aktuell sind wir seit dem 6. Mai im Tageschart bearish. Der bullishe Trendumkehrpunkt liegt bei 12.382 Punkten.

Der ThreeLineBreak identifiziert Richtungsänderungen mithilfe eines Farbkanals, der sich dem Kerzenchart anpasst. Bullish wird der Markt, wenn er über dem roten Farbband schließt. Schließt er unter dem grünen Farbband, wird er bearish.

Die ZigZag-Trendlinie: Aktuell befinden wir uns in der Seitwärtszone eines bullishen Trends. Die besten Kaufkurse gibt es in der Nähe der Marke von 11.245 Punkten.

Die ZigZag-Trendlinie definiert längerfristig einen ungebrochenen Trend, blau eingezeichnet im gelben Nebenchart. Fällt/steigt der Markt unter/über eine Seitwärtszone - grauer Bereich zwischen zwei blauen Linien - so kommt er in die Kauf-/Verkaufszone. Dort kann nach einem Signal, z.B. einem Market Structure Low/High, eine Position eingenommen werden. Je näher die rote Linie, desto besser der Einstiegskurs.

Der SuperTrend: Dieser ist seit dem 13. Mai bearish. Der bullishe Turnaround liegt bei 12.587 Punkten.

Der SuperTrend ist eine gleitende Stop- und Umkehrlinie, die auf Volatilitätsbasis berechnet wird und dient hier als Trendfilter. Ähnlich einem Parabolic SAR basiert er auf dem Mittelwert der Kerzen und misst die Volatilität als Spanne zwischen Hoch und Tief. Er läuft von einem Startwert solange in dieselbe Richtung bis der Markt bei steigender Volatilität eine starke Gegenbewegung einschlägt. Dann springt der Indikator auf den Startwert der Gegenrichtung.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Der VIX Index: Aktuell ist er mit 16,55 sehr ruhig.

Der VIX drückt die erwartete Schwankungsbreite des S&P500 Index aus. Er wird täglich berechnet und ist das sogenannte "Angstbarometer". Ein niedriger Wert - 20 Punkte und darunter - steht für ruhige Märkte Ein hoher Wert - 30 Punkte und mehr - weist auf unruhige Märkte hin. Dabei gibt der VIX keinen Aufschluss über die Richtung der Änderung.

Quelle: WH SelfInvest TechScan

WIRECARD AG stärkster Wochengewinner im DAX. Gründe: Das Unternehmen meldet eine Kooperation mit dem indischen Staatsunternehmen UTI. Deutsche Bank hebt Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro.

DAIMLER AG schlechtester Wert der letzten Woche im DAX. Gründe: Langjähriger Vorstandsvorsitzender Dieter Zetsche verabschiedet sich von Daimler. DZ Bank belässt Daimler auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 45 Euro.

