WH SelfInvest: Italienischer Trader teilt seine Z-Candle Plus Strategie

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Wall Street etwas fester -- Börse Hongkong will LSE kaufen -- Merck bestätigt Ausblick -- Wirecard, Inditex, Porsche, General Electric, Autozulieferer, Ford im Fokus

GM ruft in USA 3,5 Millionen Autos wegen Bremsproblems zurück. Vapiano mit hohem Verlust und noch mehr Schulden. China kündigt Ausnahmen für US-Importe von zusätzlichen Vergeltungszöllen an. Naspers-Tochter Prosus ist zum Börsenstart in Amsterdam 95 Milliarden Euro wert. Apple stellt neue iPhones vor.