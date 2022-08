Wirtschaftskalender: Langsamer Start in eine interessante Woche

Europäische Märkte dürften leicht höher eröffnen

Sentix-Anlegervertrauen für August

Ergebnisberichte von BioNTech und Novavax

Die europäischen Index-Futures deuten darauf hin, dass die Sitzung auf dem alten Kontinent heute leicht höher eröffnet wird. Öl wird zu Beginn der neuen Woche ebenfalls höher gehandelt, während sich Edelmetalle und Kryptowährungen zurückhaltend zeigen. Der heutige Wirtschaftskalender ist fast leer, wie es oft der Fall für Montags ist. Den Anlegern wird am Vormittag der Sentix-Index aus dem Euroraum angeboten, der jedoch nur selten einen großen Einfluss auf den Markt hat.

Allerdings sind für heute einige bemerkenswerte Quartalsberichte geplant, die als potenzielle Volatilitätsauslöser fungieren könnten. Auch der verbleibende Teil der Woche dürfte sehr interessant werden. Die für Mittwoch angesetzten US-Inflationsdaten (VPI) für Juli sind eine der wichtigsten Makroveröffentlichungen der Woche. Darüber hinaus werden den Händlern am Freitag der WASDE-Bericht und die vorläufigen Daten der Uni-Michigan für August angeboten.

10:30 Uhr | Euroraum, Sentix-Anlegervertrauen für August. Erwartung: -24,7 / Vorwert: -26,4

Quartalsberichte von der Wall Street

BioNTech (BNTX.US) - vor Markteröffnung

Groupon (GRPN.US) - nach Börsenschluss

Novavax (NVAX.US) - nach Börsenschluss

Palantir (PLTR.US) - vor Markteröffnung

Switch (SWCH.US) - nach Börsenschluss

Take-Two Interactive Software (TTWO.US)- nach Börsenschluss

Tyson Foods (TSN.US) - nach Börsenschluss

Vroom (VRM.US)- nach Börsenschluss

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.