Wirtschaftskalender: US-Inflationsdaten im Fokus

Europäische Indizes dürften mehr oder weniger unverändert eröffnen

US-VPI-Bericht für Oktober um 14:30 Uhr

Kryptowährungen starten eine Erholung

Die europäischen Index-Futures deuten heute auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der europäischen Sitzung hin. Die DE30-Futures handeln aktuell rund 30 Punkte unter dem gestrigen Schlusskurs. Öl wird niedriger gehandelt, während Edel- und Industriemetalle uneinheitlich gehandelt werden. Kryptowährungen erholen sich von ihrem jüngsten Ausverkauf und legen heute kräftig zu, liegen aber immer noch weit unter dem Niveau vom Wochenbeginn. GBP und JPY sind die Währungen mit der besten Performance, während NZD und AUD am meisten zurückbleiben.

Ein wichtiger Punkt im heutigen Wirtschaftskalender ist zweifelsohne die Veröffentlichung des US-Inflationsberichts für Oktober, da die Inflation die größte Sorge der Fed darstellt. Es wird erwartet, dass der Bericht eine leichte Verlangsamung des Preiswachstums im Vergleich zum September zeigt, aber insgesamt wird die Inflation voraussichtlich auf einem hohen Niveau bleiben. Nichtsdestotrotz ist es der Trend, der zählt, und eine Verlangsamung, insbesondere wenn sie stärker als erwartet ausfällt, könnte den Indizes Auftrieb geben und den Dollar schwächen.

10:00 Uhr | Italien, Industrieproduktion für September. Erwartung -1,5% / Vorwert +2,3% (im Monatsvergleich)

14:30 Uhr | USA, VPI für Oktober (im Jahresvergleich).

Gesamtinflation. Erwartung 8,0% / Vorwert 8,2%

Kerninflation. Erwartung 6,5% / Vorwert 6,6%

14:30 Uhr | USA, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung 221.000 / Vorwert 217.000

16:30 Uhr | EIA Erdgaslager. Erwartung +105 bcf / Vorwert +107 bcf

Reden der Zentralbanker

12:30 Uhr | De Cos

14:00 Uhr | Schnabel, Kazimir, Vasle von der EZB

14:00 Uhr | Ramsden von der BoE

15:00 Uhr | Harker von der Fed

15:00 Uhr | NBP-Gouverneur Glapiński

15:35 Uhr | Logan von der Fed

17:00 Uhr | Daly von der Fed

18:05 Uhr | BoC-Vorsitzender Macklem

18:30 Uhr | Mester von der Fed

19:30 Uhr | George von der Fed

Die wichtigsten US-Ergebnisberichte

Aurora Cannabis (ACB.US) - nach Börsenschluss

NIO (NIO.US) - vor Markteröffnung

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.