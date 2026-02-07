Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochmittag.

Im Plus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,25 Prozent höher bei 58.695,24 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 58.550,66 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,5 Prozent aufweist und bei 7,69 EUR notiert.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,57 Prozent auf 42,10 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 41,86 US-Dollar wert.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,19 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:26 auf 1.571,88 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.568,86 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 2,92 Prozent auf 205,01 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 199,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Mittwochmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,041 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,038 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 302,61 US-Dollar am Vortag auf 307,92 US-Dollar nach oben (1,76 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 4,28 Prozent auf 0,1503 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,1442 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Stellar bei 0,1960 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1880 US-Dollar).

Derweil notiert der Tron-Kurs bei 0,3163 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3150 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,41 Prozent.

Nach 545,37 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Mittwochmittag um 0,31 Prozent auf 543,67 US-Dollar gesunken.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0711 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0720 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,42 Prozent auf 75,27 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 73,50 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 1,77 Prozent auf 6,641 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 6,526 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Chainlink-Kurs um 0,60 Prozent auf 7,228 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,185 US-Dollar an der Tafel.

Nach 0,6895 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Mittwochmittag um 1,37 Prozent auf 0,6989 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

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