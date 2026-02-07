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Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

01.07.26 12:43 Uhr
Aktuelle Entwicklung: Bitcoin, Ripple & Co. am Mittwochmittag am Kryptomarkt | finanzen.net

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochmittag.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
47.483,9844 CHF 132,5987 CHF 0,28%
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
51.449,8766 EUR 149,1315 EUR 0,29%
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44.242,5699 GBP 55,0278 GBP 0,12%
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9.540.301,3729 JPY 18.089,7885 JPY 0,19%
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
58.638,4190 USD 87,7550 USD 0,15%
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1.273,3652 CHF 4,5904 CHF 0,36%
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.379,7175 EUR 5,1200 EUR 0,37%
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.186,4411 GBP 2,4411 GBP 0,21%
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
255.839,6967 JPY 693,1472 JPY 0,27%
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.572,4907 USD 3,6325 USD 0,23%
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
60,8159 CHF 1,3760 CHF 2,31%
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SOL/EUR (Solana-Euro)
65,8953 EUR 1,4978 EUR 2,33%
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
56,6644 GBP 1,1961 GBP 2,16%
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SOL/JPY (Solana-Yen)
12.218,9061 JPY 265,7306 JPY 2,22%
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
75,1022 USD 1,6039 USD 2,18%
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,8423 CHF 0,0025 CHF 0,30%
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9126 EUR 0,0028 EUR 0,31%
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,7848 GBP 0,0011 GBP 0,14%
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
169,2235 JPY 0,3471 JPY 0,21%
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1,0401 USD 0,0017 USD 0,17%
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
439,5739 CHF -1,4784 CHF -0,34%
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
476,2874 EUR -1,5510 EUR -0,32%
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
409,5671 GBP -2,0157 GBP -0,49%
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
88.317,5106 JPY -376,6862 JPY -0,42%
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Im Plus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,25 Prozent höher bei 58.695,24 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 58.550,66 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,5 Prozent aufweist und bei 7,69 EUR notiert.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,57 Prozent auf 42,10 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 41,86 US-Dollar wert.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,19 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:26 auf 1.571,88 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.568,86 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 2,92 Prozent auf 205,01 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 199,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Mittwochmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,041 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,038 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 302,61 US-Dollar am Vortag auf 307,92 US-Dollar nach oben (1,76 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 4,28 Prozent auf 0,1503 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,1442 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Stellar bei 0,1960 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1880 US-Dollar).

Derweil notiert der Tron-Kurs bei 0,3163 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3150 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,41 Prozent.

Nach 545,37 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Mittwochmittag um 0,31 Prozent auf 543,67 US-Dollar gesunken.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0711 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0720 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,42 Prozent auf 75,27 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 73,50 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 1,77 Prozent auf 6,641 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 6,526 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Chainlink-Kurs um 0,60 Prozent auf 7,228 US-Dollar. Am Vortag standen noch 7,185 US-Dollar an der Tafel.

Nach 0,6895 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Mittwochmittag um 1,37 Prozent auf 0,6989 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com