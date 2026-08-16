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Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
51,340.97 CHF 70.21 CHF 0.14 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
63,098.64 USD 74.67 USD 0.12 %
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1,533.26 CHF 3.20 CHF 0.21 %
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1,642.61 EUR 16.87 EUR 1.04 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,393.12 GBP 2.90 GBP 0.21 %
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300,191.82 JPY 570.35 JPY 0.19 %
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1,884.40 USD 3.58 USD 0.19 %
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61.24 CHF 0.00 CHF 0.01 %
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55.64 GBP 0.00 GBP 0.01 %
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11,989.39 JPY -1.35 JPY -0.01 %
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75.26 USD -0.01 USD -0.01 %
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493.04 CHF -0.92 CHF -0.19 %
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528.20 EUR 3.36 EUR 0.64 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
447.98 GBP -0.83 GBP -0.19 %
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96,531.28 JPY -197.77 JPY -0.20 %
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0.81 CHF 0.00 CHF -0.06 %
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0.87 EUR 0.01 EUR 0.77 %
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0.74 GBP 0.00 GBP -0.06 %
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159.40 JPY -0.12 JPY -0.07 %
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Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,04 Prozent auf 63.048,71 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 63.023,97 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,02 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -13,0 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,60 Prozent auf 44,34 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 44,08 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Ethereum am Sonntagnachmittag hinzu. Um 0,04 Prozent auf 1.881,56 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.880,82 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 0,45 Prozent stärker bei 204,36 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 203,44 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,001 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:11 bei 1,000 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 415,25 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (410,14 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,25 Prozent.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1761 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,1762 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1575 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3315 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3309 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,00 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 17:11 auf 607,19 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 607,20 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0696 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0700 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Solana bei 75,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (75,27 US-Dollar).

Nach 6,333 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,28 Prozent auf 6,414 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,26 Prozent auf 9,347 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,467 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Sui-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6765 US-Dollar am Vortag, tendiert Sui um 17:11 bei 0,6781 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com

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