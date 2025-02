Bitcoin macht Anleger mit 30 Dollar pro Tag zum Millionär

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Geschichten von Anlegern, die amKryptomarkt zum Millionär wurden, gibt es zur Genüge. So ist der Bitcoin überhaupt erst bekannt geworden, indem er kleine Anleger mit geringem Kapital binnen kurzer Zeit reich gemacht hatte. Die Zeiten, in denen Privatanleger durch geringen Einsatz mit Bitcoin zum Millionär werden, sind schon lange vorbei.

Selbst wenn sich der Kurs noch einmal verzehnfacht, wovon viele Experten ausgehen, bräuchte man 100.000 US-Dollar Kapital, um zum Millionär zu werden. Wenn der Kryptomarkt heutzutage Millionäre hervorbringt, dann meistens durch Meme-Coins. Dennoch hat ein findiger Anleger über eine einzigartige Strategie in den letzten Jahren aus 86.000 US-Dollar mit Bitcoin 1 Million Dollar gemacht.

Das war die einzigartige Strategie des neuen Bitcoin-Millionärs

Viele Investoren verfolgen einzigartige Bitcoin-Strategien. Die bekannteste ist natürlich die von Michael Saylor, die er mit seinem Unternehmen Strategy (ehemals MicroStrategy) verfolgt. Doch man kann offensichtlich auch als kleiner Anleger eine profitable Bitcoin-Strategie verfolgen, wie der Analyst und Reporter des Bitcoin Magazines Vivek heute auf X (ehemals Twitter) teilte. In seinem Tweet berichtete er von einem Anleger, der 8 Jahre lang 30 US-Dollar pro Tag in Bitcoin investierte, also insgesamt 86.000 US-Dollar investiert und damit ein Vermögen von mehr als 1 Mio. US-Dollar aufgebaut hat.

Someone has been buying $30 worth of #Bitcoin daily for the last 8 years, turning $86,000 to $1 MILLION



WHAT A LEGEND! pic.twitter.com/dNtj58Uszi — Vivek (@Vivek4real_) February 8, 2025

Die Bitcoin-Strategie des von Vivek genannten Traders ist nicht nur einzigartig in dieser Form, sondern zeigt auch, wie viel man am Kryptomarkt erreichen kann, wenn man eine konsequente Strategie verfolgt. Wie in der Einleitung erwähnt ist es natürlich heutzutage deutlich schwieriger als früher, mit Bitcoin zum Millionär zu werden. Doch es gibt andere interessante Coins, mit denen Anleger hohe Gewinne erzielen könnten. Einer davon ist Wall Street Pepe ($WEPE).

Erfahre jetzt mehr über Wall Street Pepe.

Kann Wall Street Pepe bald Millionäre hervorbringen?

Obwohl Bitcoin in nächster Zeit wohl keine Millionäre mehr hervorbringen wird, könnte das bei Wall Street Pepe durchaus möglich sein. Das Projekt wurde gegründet, um den großen Krypto-Walen und ihren Insidergruppen Konkurrenz zu machen. Das bedeutet für Anleger, dass sie künftig dieselben Informationen und Handelsstrategien erhalten wie die großen Investoren.

Deshalb ist die $WEPE-Community in den letzten Wochen auf mehr als 60.000 Anleger angewachsen, die insgesamt mehr als 70 Mio. US-Dollar in das Projekt investiert haben – obwohl $WEPE derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist und noch gar nicht an den Börsen gehandelt wird. Das hat es so noch nie bei einem Meme Coin gegeben, weshalb Analysten hier von einer Kursexplosion ausgehen.

(In den letzten Wochen hat die $WEPE-Community mehr als 70 Mio. US-Dollar investiert – Quelle: wallstreetpepe.com)

Nachdem Wall Street Pepe das wohl erfolgreichste ICO im aktuellen Jahr hinlegt, steht nun der Handelsstart an den Börsen kurz bevor. In weniger als 8 Tagen ist es so weit. Die $WEPE-Token werden erstmals an den Krypto-Börsen gehandelt und könnten dann eine unglaubliche Kursentwicklung hinlegen. Anleger, die diese Chance für sich nutzen wollen, sollten sich allerdings beeilen, da der Coin aufgrund der aktuellen Dynamik wohl auch schon vor dem Ablauf des Countdowns auf der Website ausverkauft sein könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $WEPE im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.