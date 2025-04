Bitcoin News: Immer mehr Wale und Haie - Das Angebot wird knapper

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es bleibt spannend an den Finanzmärkten. Donald Trump hat in dieser Woche zwar eine Zollpause verkündet, nachdem der Montag einen der größten Börsen-Crashs seit der Jahrtausendwende mit sich gebracht hat, allerdings haben sich die Kurse noch nicht so richtig erholt. Das gilt sowohl für Bitcoin, Ethereum und viele andere Kryptowährungen als auch für die meisten Aktien. Aktuell ergeben sich also zahlreiche gute Gelegenheiten. Während Kleinanleger in dieser Phase meist das Handtuch werfen, zeigt sich, dass nun immer mehr Großinvestoren einsteigen.

Wallets mit mehr als 10 Bitcoin steigen

Mit Krypto-Walen und Haien sind Investoren gemeint, die größere Summen in den Markt bringen – eben nicht die kleinen Fische. Da sich auf der Blockchain sämtliche Daten zu jeder Zeit von jedem öffentlich einsehen lassen, werden Wal-Aktivitäten auch genau getrackt und oft kopiert, da man sich erhofft, dass Großinvestoren über ein tieferes Marktverständnis verfügen oder vielleicht sogar über Insiderwissen. Nun zeigen On-Chain-Daten, dass die Anzahl der Wallets, die mehr als 10 Bitcoin halten, steigt.

Bitcoin's whales and sharks are growing in number, indicating a sudden shift after Trump implemented his 90-day tariff pause yesterday. Over the past day, +132 more 10+ $BTC wallets exist, indicating a higher level of confidence from crypto's key stakeholders. pic.twitter.com/5Q1MUxWBeP — Santiment (@santimentfeed) April 10, 2025

Innerhalb von 24 Stunden sind 132 Wallets dazu gekommen, die über 10 Bitcoin halten. Wenn man bedenkt, dass es am Ende nur 21 Millionen Bitcoin geben wird und Größen wie BlackRock und Strategy (früher MicroStrategy) in den nächsten Jahren wahrscheinlich allein schon je eine Million Coins halten werden, wird schnell klar, dass das Angebot knapp wird.

Neben Strategy setzen inzwischen immer mehr Unternehmen auf eine Bitcoin-Strategie, sodass für Privatanleger schon bald nur noch sehr wenige Coins übrig bleiben dürften. Erst kürzlich haben GameStop und Mara Holdings Mittel aufgebracht, um Milliardenbeträge in Bitcoin zu investieren.

Ist die Erholung in Sicht?

Auch wenn es sich in absoluten Zahlen anfühlt, als würde Bitcoin in sich zusammenfallen, sieht die Realität anders aus. Es klingt zwar dramatisch, dass der Kurs von 109.000 Dollar auf aktuell 83.500 Dollar eingebrochen ist, allerdings notiert Bitcoin damit nur 23 % unter seinem Allzeithoch, während Aktien von Apple, Amazon, Meta und vielen weiteren Unternehmen um 35 % und mehr eingebrochen sind.

(Bitcoin Chart – Quelle: Tradingview)

In den letzten Tagen hat sich außerdem gezeigt, dass Bitcoin nicht mehr wirklich mit massiven Abverkäufen auf weitere Zollmeldungen reagiert, auch wenn die USA und China noch zu keiner Einigung gekommen sind. Damit stehen die Chancen gut, dass es für Bitcoin bald wieder in Richtung 100.000 Dollar geht. Im Laufe des Jahres erwarten die meisten Analysten ein neues Allzeithoch, das oberhalb der 200.000 Dollar Marke liegt. Davon könnte vor allem der BTC Bull Token ($BTCBULL) profitieren.

Jetzt mehr über $BTCBULL erfahren.

BTC Bull Token verteilt Bitcoin-Airdrops

Der BTC Bull Token ist der erste Coin, bei dem Anleger direkt von einer Bitcoin-Rallye profitieren können, da sie echte Bitcoin per Airdrop erhalten, wenn der Bitcoin-Kurs gewisse Meilensteine erreicht. Bei einem Bitcoin-Kurs von 150.000 Dollar werden die ersten Satoshis an $BTCBULL-Investoren verteilt. Je mehr $BTCBULL man hält, desto mehr Bitcoin (Satoshis) bekommt man. Bei jedem weiteren 50.000 Dollar Schritt werden erneut Bitcoin-Airdrops an alle Investoren verteilt.

($BTCBULL Token-Vorverkauf – Quelle: BTC Bull Token Website)

Außerdem werden bei jedem 50.000 Dollar Schritt ab einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar Token geburnt. Damit wird das $BTCBULL Gesamtangebot immer weiter verringert, was den Wert der restlichen Token deutlich erhöhen kann. Das Konzept kommt bei Anlegern sehr gut an, da man hier sowohl auf eine Kurssteigerung von $BTCBULL als auch von Bitcoin hoffen kann.

Obwohl der neue BTC Bull Token noch nicht lange im Vorverkauf erhältlich ist, wurden bereits über 4,5 Millionen Dollar investiert, weshalb Analysten davon ausgehen, dass der Kurs nach dem Handelsstart an den Börsen durch die Decke geht. Bis dahin haben Anleger noch die Möglichkeit, im Presale zum günstigen Fixpreis einzusteigen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BTCBULL im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.