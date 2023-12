DDA Krypto ETPs ab sofort auf Finanzen.net ZERO handelbar

Investoren haben nun die Möglichkeit, DDA Krypto ETPs auf Finanzen.net ZERO zu handeln, darunter DDA Physical Bitcoin ETP (WKN: A3GK2N), DDA Physical Ethereum ETP (WKN: A3GTML) und DDA Crypto Select 10 ETP (WKN: A3G3ZD).

Die ETPs sind zu 100% durch die entsprechenden Assets besichert, die in einer institutionellen Verwahrlösung gehalten werden und am elektronischen Handelssystem der Börse München ("gettex") gehandelt werden.

Die innovativen ETPs von DDA ermöglichen es Anlegern, auf günstige und sichere Art und Weise an der Wertentwicklung verschiedener Krypto Assets zu partizipieren.

FRANKFURT, DEUTSCHLAND, 19. Dezember 2023 - Deutsche Digital Assets (DDA), ein deutscher Digital Asset Manager, freut sich bekannt zu geben, dass seine Palette an Krypto Exchange Traded Products (ETPs) nun über Finanzen.net ZERO handelbar ist. Die Kooperation erweitert die Reichweite der DDA Krypto ETPs auf ein breiteres Publikum und ermöglicht es Investoren, an der Wertentwicklung digitaler Vermögenswerte über eine vertrauenswürdige und regulierte Plattform zu partizipieren.

Mit der wachsenden Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten ermöglicht DDA Investoren einen sicheren Zugang zu innovativen Krypto-Investmentprodukten, die höchsten Qualitätsstandards und den strengen Anforderungen institutioneller und privater Anleger entsprechen.

Liste der verfügbaren DDA Krypto ETPs auf Finanzen.net ZERO:

Dominik Poiger, Chief Product Officer von Deutsche Digital Assets, sagt: "Wir freuen uns, die Zugänglichkeit unserer Krypto ETPs für Investoren über Finanzen.net ZERO zu erweitern. Investoren können nun bequem DDA Krypto ETPs handeln und dabei von der benutzerfreundlichen Anwendung und den Handelsfunktionen der Plattform profitieren. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserer Mission, Investoren einen einfachen Zugang zu digitalen Vermögenswerten als aufstrebende Anlageklasse zu ermöglichen."

Für weitere Informationen zu DDA Krypto ETPs besuchen Sie bitte die DDA-Website https://deutschedigitalassets.com/products/etp/ oder kontaktieren Sie das Team direkt unter contact@deutschedigitalassets.com.

Über Deutsche Digital Assets -- www.deutschedigitalassets.com

Deutsche Digital Assets GmbH (DDA) ist ein deutscher Krypto- und Digital-Asset-Manager, der Anlegern, die ein Exposure in Krypto-Assets suchen, als vertrauenswürdige Anlaufstelle dient. DDA bietet über verschiedene Tochtergesellschaften eine Reihe von Krypto-Investmentprodukten und -Lösungen an, die von passiven bis hin zu aktiv verwalteten Investments reichen, sowie White-Labeling-Services für Finanzprodukte für Vermögensverwalter. Durch die Nutzung traditioneller, sicherer Finanzprodukte bietet DDA Anlegern einen vertrauten und regulierten Zugang zu einer Reihe von Krypto-Asset-ETPs und Alpha Strategien, wodurch der Erwerb von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten so einfach wird, wie der Kauf einer Aktie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://deutschedigitalassets.com/.

Ansprechpartner für die Presse:

Syuzanna Avanesyan

press@deutschedigitalassets.com

www.deutschedigitalassets.com

Wichtige Hinweise

Dieser Artikel stellt lediglich eine unverbindliche Vorabinformation dar, die ausschließlich Werbezwecken dient. Es handelt sich nicht um einen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung) und des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG).

Risikoerwägungen

Der Preis einer Anlage in ein DDA-ETP kann steigen oder fallen und der Anleger erhält den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

Die Kursentwicklung von Kryptowährungen ist sehr volatil und unvorhersehbar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Billigung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Dies sind keine umfassenden Risikoerwägungen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich ein umfassendes Bild von den möglichen Risiken und Vorteilen einer Anlage in die Wertpapiere zu machen.

Die Prospekte der einzelnen ETP-Produkte sind unter https://deutschedigitalassets.com/products/etp/ abrufbar.