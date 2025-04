Devisen: Eurokurs steigt nach US-Zollpaket auf höchsten Stand seit 6 Monaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag mit deutlichen Kursgewinnen auf das gewaltige Zollpaket der US-Regierung reagiert. Am Morgen stieg die Gemeinschaftswährung stieg bis auf 1,0990 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit sechs Monaten. Vor der Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump mit der Ankündigung von weitreichenden Zöllen am Mittwochabend hatte der Euro nur 1,0850 Dollar gekostet. Der Euro hatte in den vergangenen Wochen bereits massiv von Trumps Wirtschaftspolitik profitiert.

US-Präsident Donald Trump sagt mit einem gewaltigen Zollpaket allen Handelspartnern den Kampf an. Seine Regierung führt neue pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus allen Ländern ein. Für viele Staaten sollen je nach Handelsdefizit deutlich höhere Strafabgaben greifen. Auf Einfuhren aus Deutschland und anderen Staaten der Europäischen Union in die USA sind demnach neue Zölle in Höhe von 20 Prozent vorgesehen.

"Bemerkenswert bleibt, dass der US-Dollar nicht als sicherer Hafen profitiert", kommentierten Experten der Dekabank. Vielmehr konnten die Kurse vom Euro und vom japanischen Yen aufwerten. "Offenbar sehen Anleger vor allem Risiken für die USA." Allerdings sei im weiteren Handelsverlauf mit Kursschwankungen zu rechnen. Die Märkte dürften kurzfristig noch auf Verhandlungslösungen hoffen, die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft in Grenzen halten./zb/jkr/mis