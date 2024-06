Großinvestor gibt auf: Wal verkauft bekannten Meme Coin für über 23 Millionen Dollar

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wer in den letzten Wochen in Meme Coins investiert war, konnte seinem Kapital zusehen, wie es täglich weniger wird. Zumindest bei den größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung wie DOGE, SHIB, PEPE, WIF und FLOKI. Sie alle haben heftige Korrekturen hinter sich, wobei es WIF und FLOKI besonders hart getroffen hat. Der Druck dürfte nun auch einem Krypto Wal zu viel geworden sein, der in den letzten 2 Tagen seine Bestände im Wert von 23,4 Millionen Dollar verkauft hat. Damit dürfte er auch seinen Teil zum weiteren Preisverfall beigetragen haben.

WIF bricht ein – Wal verkauft

Dogwifhat ist der erfolgreichste Meme Coin auf der Solana Blockchain. Nachdem BONK den Anfang gemacht hat und als erster Meme Coin auf Solana die Milliarden Dollar Marke überschritten hat, hat es nicht lange gedauert, bis Dogwifhat nachgezogen ist. Beim Erreichen der Milliarden Dollar Marke war aber noch lange nicht Schluss, sodass der Coin am Höchststand am 31. März fast 5 Milliarden Dollar wert war. Seitdem geht es steil bergab. Allein in der letzten Woche ist der WIF-Kurs um mehr als 26 % eingebrochen.

WIF-Kursentwicklung in der letzten Woche – Quelle: Coinmarketcap)

Dogwifhat hat durchaus den einen oder anderen neuen Krypto Millionär zum Vorschein gebracht, daran gibt es keinen Zweifel. Wer hier früh investiert hat, konnte sein Kapital mehr als vertausendfachen (x1.000). Inzwischen geht das aufgrund der hohen Bewertung nicht mehr so leicht. Dennoch hat Dogwifhat in den letzten Monaten immer wieder zu den Top Movern unter den 100 größten Kryptowährungen gehört. Ging es für Bitcoin bergauf, ist WIF deutlich mehr gestiegen als Bitcoin, ging es bergab, fiel auch der Kursrutsch bei Dogwifhat umso heftiger aus. Da es derzeit eben viel öfter bergab als bergauf geht, hat ein Wal seine Bestände nun verkauft.

Insgesamt hat er WIF-Token im Wert von 23,4 Millionen Dollar verkauft. Zwar hat der Meme Coin allein in den letzten 24 Stunden laut Daten von Coinmarketcap ein Handelsvolumen von über 400 Millionen Dollar aufgebracht, der Abverkauf von Token im Wert von 23,4 Millionen Dollar dürfte dabei aber dennoch ins Gewicht fallen und auch zur Korrektur beigetragen haben.

Falscher Zeitpunkt?

Im Nachhinein weiß man es natürlich immer besser. Aus heutiger Sicht ist es leicht zu sagen, dass der Wal noch deutlich mehr verdienen können hätte, wenn er seine WIF-Token Ende März verkauft hätte. Seitdem ging es für den beliebtesten Meme Coin auf der Solana Blockchain steil bergab. Das weiß man allerdings vorher nie. Wahrscheinlich ist aber, dass der WIF-Kurs sich schon bald zumindest etwas erholt und man dennoch mehr verdienen können hätte, wenn man noch ein wenig gewartet hätte.

Das ist aber natürlich leicht zu sagen, wenn man nicht selbst in der Position ist, dass man Woche für Woche Millionen verliert, weil der Kurs immer weiter fällt. Außerdem gibt es keine Garantie dafür, dass der Kurs wieder steigt, auch wenn die Chance hoch ist, dass Bitcoin bald ein neues Allzeithoch erreicht und auch Meme Coins dabei wieder zu den großen Gewinnern gehören. Während mit Milliarden Dollar Meme Coins aber keine Renditen von tausenden Prozent mehr zu erwarten sind, da die Bewertung dafür schon zu hoch ist, setzen immer mehr Anleger auf neue Coins mit niedrigerer Bewertung, da hier das Gewinnpotenzial noch deutlich höher ist – wenn auch bei höherem Risiko. Derzeit rückt vor allem WienerAI ($WAI) in den Fokus der Anleger.

Jetzt mehr über WienerAI erfahren.

Anleger setzen mit 6 Millionen Dollar auf WienerAI

Auch wenn Dogwifhat wahrscheinlich nochmal ein neues Allzeithoch erreichen kann, sind die Zeiten der ganz großen Gewinne hier bereits vorbei. Wer bereit ist, das Risiko einzugehen, das mit Meme Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung einhergeht, kann hier noch deutlich höhere Gewinne erzielen, da sich der Wert der Token gerade am Anfang noch schnell vervielfachen kann. Wer WIF bei einer Bewertung von 50 Millionen Dollar gekauft hat, hat bis zum Allzeithoch fast 10.000 % Rendite erzielt. Bei WienerAI ($WAI) handelt es sich um einen Meme Coin, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist und in dieser frühen Phase bereits über 6 Millionen Dollar umgesetzt hat.

(WienerAI Token-Vorverkauf – Quelle: WienerAI Website)

Während des Vorverkaufs haben Anleger die Möglichkeit, die $WAI-Token direkt von den Entwicklern zum Fixpreis zu kaufen, während der Kurs nach dem Listing an den Börsen durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Aufgrund der hohen Nachfrage während des Presales könnte WienerAI ein voller Erfolg werden. Der Coin vereint Memes und KI-Features in einem Projekt – wobei es sich um zwei der gefragtesten Bereiche am Kryptomarkt handelt. Mit einem eigenen Trading Bot wurde bereits die erste KI-Funktion vorgestellt und die Staking-Funktion ermöglicht ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $WAI im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.