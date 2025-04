Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.

04.04.25 12:43 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

Bitcoin gab um 12:25 um -0,05 Prozent auf 83.106,53 US-Dollar ab, nachdem der Kurs am Vortag bei 83.146,43 US-Dollar gelegen hatte. Inzwischen steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 1,38 Prozent auf 304,67 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 300,51 US-Dollar wert. Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um -1,13 Prozent auf 1.796,06 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.816,55 US-Dollar. Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 83,55 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (83,37 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,22 Prozent. In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Freitagmittag lag der Ripple-Kurs bei 2,061 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 2,062 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,6503 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,6494 US-Dollar. Daneben steigt Monero um 0,61 Prozent auf 216,12 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 214,80 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1635 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:26 auf 0,1632 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Freitagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0042 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0042 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2610 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:26 auf 0,2595 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Freitagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0148 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0146 US-Dollar. Daneben wertet Dash um 12:26 ab. Es geht -0,63 Prozent auf 21,48 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 21,62 US-Dollar stand. Zudem gibt NEO am Freitagmittag nach. Um -1,85 Prozent auf 4,651 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 4,739 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

