Krypto-Experte: “Bitcoin wird auf eine Million Dollar steigen”

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Wochenende bringt in der Regel keine großen Kursschwankungen am Kryptomarkt mit sich. Auch wenn die Kryptobörsen rund um die Uhr geöffnet haben und die Blockchain niemals stillsteht, tut sich nicht viel. Das Handelsvolumen ist an Sonntagen deutlich niedriger als unter der Woche, da die Nachrichtenlage nicht viel hergibt und das große Geld institutioneller Investoren auch nur unter der Woche fließt. Dabei ist es genau diese ruhige Zeit, in der der Bitcoin-Kurs noch im Bereich von 85.000 Dollar notiert, die Investoren nutzen sollten. Zumindest wenn es nach dem Binance-Gründer Changpeng Zhao (CZ) geht. Er ist davon überzeugt, dass der Bitcoin-Kurs auf eine Million Dollar steigen wird.

“Wir stehen noch am Anfang”

Ein Bitcoin-Kurs von 100.000 Dollar und mehr hat zwar viele Anleger beeindruckt und dazu gebracht, sich das erste Mal intensiver mit Kryptowährungen zu beschäftigen, es schreckt aber auch ab. Viele sind der Meinung, dass sie zu spät dran sind und dass es von hier aus nur noch bergab gehen kann oder zumindest keine hohen Gewinne mehr erzielt werden können. Das ist auch einer der Gründe, warum es am Aktienmarkt beispielsweise immer wieder Aktiensplits gibt, da zu hohe Preise einfach abschrecken können.

Während vor allem Anfänger an den Börsen immer wieder den Fehler machen, dass sie sich nur darüber ärgern, dass sie nicht früher eingestiegen sind, sprechen Experten immer wieder davon, dass es noch lange nicht zu spät ist. Vor allem bei Bitcoin werden immer mehr Stimmen laut, dass der Kurs in den nächsten Jahren in Millionenhöhe steigen wird.

Auch CZ gehört zu denjenigen, die davon überzeugt sind. Als Gründer von Binance, der größten Kryptobörse der Welt, kann man ihm durchaus eine gewisse Expertise zuschreiben. Er erwartet, dass sich nun bald mehrere Staaten darum reißen werden, Bitcoin zu kaufen, nachdem die USA damit beginnen, eine strategische Bitcoin-Reserve aufzubauen.

BINANCE FOUNDER CZ JUST SAID COUNTRIES WILL RACE TO BUY AS MUCH #BITCOIN AS POSSIBLE



IT’S COMING!!! pic.twitter.com/luSj3zwhNT — Vivek (@Vivek4real_) April 11, 2025

CZ ist der Meinung, dass der Kryptomarkt noch immer am Anfang steht, was auch nicht weiter verwundert, da Bitcoin gerade einmal 16 Jahre alt ist. Damit stehen die Chancen tatsächlich sehr gut, dass es von hier aus noch deutlich weiter bergauf geht, wovon auch zahlreiche Altcoins profitieren dürften. Vor allem aber beim BTC Bull Token ($BTCBULL) könnten Investoren stark von der Rallye profitieren.

Jetzt mehr über $BTCBULL erfahren.

Mit $BTCBULL von Bitcoin-Rallye profitieren

Steigt der Bitcoin-Kurs, zieht das auch viele Altcoins nach oben. Allerdings besteht hier meist kein direkter Zusammenhang. Die meisten Coins profitieren nur von der besseren Marktstimmung, wenn der Bitcoin-Kurs steigt, sodass auch bei anderen Projekten mehr investiert wird. Anders ist das beim BTC Bull Token. Hier werden Anleger direkt belohnt, wenn der Bitcoin-Kurs gewisse Meilensteine erreicht.

Bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar und jedem weiteren 50.000 Dollar Schritt (175.000, 225.000 Dollar usw.) werden Token-Burns bei $BTCBULL durchgeführt, wodurch das Gesamtangebot verringert wird und der Wert der restlichen Token steigen kann. Bei einem Bitcoin-Kurs von 150.000 Dollar und jedem weiteren 50.000 Dollar Schritt erhalten $BTCBULL-Halter echte Bitcoin per Airdrop.

($BTCBULL Token-Vorverkauf – Quelle: BTC Bull Token Website)

Durch diesen Ansatz können Anleger sowohl von einer Kurssteigerung bei $BTCBULL als auch von einer Bitcoin-Rallye profitieren. Dieses Konzept dürfte auch dazu führen, dass die meisten Käufer ihre Token eher langfristig halten, was sich bullish auf den Kurs auswirken dürfte. Aktuell ist $BTCBULL noch im Presale erhältlich, wobei bereits über 4,6 Millionen Dollar investiert wurden, was ein weiteres Zeichen dafür ist, dass der Kurs nach dem Launch schnell durch die Decke gehen könnte.

Jetzt $BTCBULL im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.