Krypto Nachrichten: Bitcoin explodiert - M2 indiziert weitere Rallye

Mit einem massiven Kursplus von rund 7,5 Prozent in den vergangenen 24 Stunden profitiert Bitcoin von einem erneut freundlicheren Makro-Umfeld. Während aktuell die Zoll-Nachrichten für den jüngsten Pump verantwortlich sind, bleibt auch ein anderer Indikator relevant. Denn bei genauerer Prognose hätte die Geldmenge M2 den Rebound voraussagen können. Ferner zeigt der beliebte Indikator weiteres Rallye-Potenzial für Bitcoin. Kommt also ein neues Allzeithoch im ersten Halbjahr 2025?

M2 klar bullisch: Geht die Rallye weiter?

In den letzten Wochen wurde Bitcoin stark diskutiert – besonders die Zoll-Thematik zwischen den USA und China sorgte für Verunsicherung. Die Märkte reagierten risikoavers, Kapital floss aus volatilen Anlagen ab. Dabei blieb ein zentraler Faktor weitgehend unbeachtet: die M2-Geldmenge. Erst jetzt rückt sie wieder in den Fokus. Der Krypto-Experte Raoul Pal stellt die Frage, ob es vielleicht doch so einfach war, den langfristigen Indikator zu benutzen. denn der jüngste Boden bei Bitcoin fällt erneut genau mit dem Verlauf der M2 zusammen, nur eben zeitlich verzögert.

Maybe, just maybe, it was this easy… pic.twitter.com/shvpT9C34v — Raoul Pal (@RaoulGMI) April 9, 2025

Die M2-Geldmenge beschreibt die erweiterte Geldversorgung einer Volkswirtschaft und umfasst neben Bargeld (M0) auch Sichteinlagen (M1) sowie kurzfristige Sparguthaben und Geldmarktkonten. Sie gilt als Maßstab für die gesamtwirtschaftliche Liquidität. Denn diese gibt an, wie viel Kapital unmittelbar oder mit geringer Verzögerung verfügbar ist. In den letzten Jahren hat sich eine auffällige Korrelation zwischen Bitcoin und der Entwicklung der M2-Geldmenge gezeigt. Insbesondere in Phasen, in denen Zentralbanken durch expansive Geldpolitik die Geldmenge stark ausweiten, steigt häufig auch der Bitcoin-Kurs.

Diese Bewegung lässt sich darauf zurückführen, dass überschüssige Liquidität vermehrt in alternative Anlagen fließt. Bitcoin zieht dabei Kapital besonders früh an und reagiert empfindlich auf Veränderungen in der M2. Dadurch zeigt sich, dass Bitcoin in der Lage ist, neue Liquidität effizient zu absorbieren – schneller als viele andere Märkte. Nicht wenige Analysten verstehen Bitcoin zunehmend als Indikator für überschüssige Geldströme im Finanzsystem.

Die Geldpolitik der US-Notenbank wirkt nicht nur über den Leitzins, sondern beeinflusst mittelbar auch die M2-Geldmenge. Wenn die Fed Anleihen kauft oder Bilanzsummen ausweitet, erhöht sich die Liquidität im System, was die M2 wachsen lässt. Umgekehrt führen restriktive Maßnahmen wie Bilanzverringerung oder hohe Zinsen oft zu einer Verlangsamung des M2-Wachstums. Damit wirkt die Fed zwar nicht direkt auf M2, aber sie steuert die makroökonomischen Rahmenbedingungen.

Der Markt hofft nun zunehmend auf baldige Zinssenkungen, die eine neue Phase des Quantitative Easings einläuten sollen.

CPI day tomorrow. Estimate is 2.8% but Truflation has us at 1.34%.



I would imagine that we'll beat expectations, and yet I'm not sure the Fed will be convinced that "they" have "beaten" "inflation" yet, due to the fact that the tariffs haven't priced themselves.



Gonna be… pic.twitter.com/LHfUqwf52y — World War Bitcoin (@WWBitcoin) April 9, 2025

Besondere Aufmerksamkeit gilt heute dem US-Verbraucherpreisindex. Erwartet wird ein Anstieg von 2,8 Prozent, doch alternative Indikatoren wie die Truflation zeigen deutlich niedrigere Werte. Sollte der CPI heute unter den Erwartungen liegen, könnte das die Hoffnungen auf baldige geldpolitische Lockerungen deutlich stärken. Eine positive Überraschung beim CPI würde also nicht nur den Markt bewegen, sondern auch die Erwartungshaltung gegenüber der Fed verändern. Zwar gibt es durch die noch nicht eingepreisten Effekte der neuen Zölle Unsicherheiten. Denn niemand weiß, in welcher Höhe und in welchem Umfang Zölle in 90 Tagen kommen werden.

