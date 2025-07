Krypto News: Memecoins bei 76 Mrd. US-Dollar, Snorter-ICO explodiert und bietet sekundenschnelles Trading

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Markt für Memecoins erlebt derzeit eine Renaissance. Nach dem Rückgang im Frühjahr liegt die kombinierte Marktkapitalisierung der populärsten Meme-Tokens erneut nahe der Schwelle von 76 Milliarden US-Dollar. Parallel zur wachsenden Risikobereitschaft im spekulativen Segment rückt ein neues Projekt in den Fokus: Snorter Bot Token (SNORT).

Der Telegram-basierte Trading-Bot hat bereits fast 2 Millionen US-Dollar im Rahmen seines Initial Coin Offerings eingesammelt und positioniert sich als technologische Innovation im Solana-Ökosystem. Snorter ermöglicht ultraschnelles Handeln, erkennt Ausbrüche innerhalb von Millisekunden und integriert Schutzmechanismen gegen Front-Running sowie Honeypot-Fallen auf Smart-Contract-Ebene.

Mit einer Transaktionsgebühr von lediglich 0,85 Prozent zählt Snorter zu den effizientesten Tools seiner Kategorie. Der Tokenverkauf läuft noch, aktuell liegt der Preis pro SNORT bei 0,0983 US-Dollar. Die 2-Millionen-Dollar-Grenze im Presale steht kurz bevor, während eine bevorstehende Preisanpassung bereits angekündigt ist.

Nie mehr Memecoins verpassen! Snorter agiert als schneller Solana-Bot

Im aktuellen Momentum-getriebenen Markt sorgten erneut Mikro- und Nano-Cap-Tokens für Aufmerksamkeit. Besonders starke Kursgewinne verzeichneten die Memecoins ANI mit einem Anstieg von rund 250 Prozent und RUDI mit einem Kurssprung von rund 400 Prozent. Diese Entwicklungen unterstreichen die hohe Volatilität im spekulativen Segment. Auch thematische Kategorien legten zu: Meme-Coins mit Tierbezug zeigten starke Bewegungen – Hundefokusierte Token stiegen im Schnitt um mehr als 4 Prozent, Frosch-Coins um 6 Prozent und Katzen-bezogene Projekte erreichten sogar rund 7,5 Prozent. Die stärkste Dynamik ging jedoch vom Solana-Sektor aus. Solana-basierte Meme-Coins verzeichneten ein durchschnittliches Plus von fast 10 Prozent und trieben die kumulierte Marktkapitalisierung dieses Segments auf rund 14 Milliarden US-Dollar. Mid-Caps wie BONK und WIF entwickelten sich mit zweistelligen Tageszuwächsen ebenfalls auffällig und unterstrichen die neue Dynamik in diesem Teilmarkt.

https://www.coingecko.com/en/categories/meme-token#key-stats

Diese Kursanstiege fügen sich in ein vertrautes Muster ein, das an die frühen Phasen von Pump.fun erinnert. Der Markt folgt erneut einem spekulativen Zyklus, der für erfahrene Trader zunehmend kalkulierbar erscheint.

PUMP FUN IS AT $5.8 BILLION MARKETCAP



EVERYONE WHO BOUGHT IS RICH NOW!! pic.twitter.com/s2H5dsZF11 — borovik (@3orovik) July 14, 2025

Kursbewegungen wie bei RUDI zeigen das Potenzial extremer Renditen: Ein rechtzeitiger Einstieg hätte aus 10.000 US-Dollar innerhalb weniger Stunden über 43.000 US-Dollar gemacht. Mit zusätzlichem Hebel vervielfacht sich dieser Effekt nochmals deutlich. Solche Gelegenheiten sind jedoch schwer zu greifen. Das Erkennen von Mustern, das Scannen neuer Listings sowie ein präziser Ausstieg erfordern höchste Konzentration, schnelle Reaktionen und diszipliniertes Risikomanagement – Eigenschaften, die vielen Tradern im hektischen Mikrokosmos der Microcaps fehlen. Genau hier setzt Snorter Bot Token an. Die auf Solana basierende Anwendung wurde entwickelt, um automatisiert auf neue Marktbewegungen zu reagieren. In Millisekunden analysiert das System neue Token-Listings, identifiziert Handelschancen und führt Transaktionen aus, noch bevor menschliche Trader reagieren können. Snorter will damit die entscheidende Sekunde für spekulative Gewinne systematisch nutzbar machen.

Snorter ist der einzige Telegram-Trading-Bot mit diesen Vorteilen

Die technische Überlegenheit von Snorter basiert auf einer durchdachten Systemarchitektur. Zentral ist die Nutzung einer privaten, individuell konfigurierbaren RPC-Infrastruktur. Während herkömmliche Bots häufig auf öffentliche RPC-Endpunkte setzen – die bei hohem Netzwerkaufkommen schnell überlastet oder gedrosselt werden – greift Snorter auf eine eigene, stabile Verbindung zur Solana-Blockchain zu. Diese direkte Anbindung reduziert Latenzzeiten, verbessert die Datenverarbeitung und beschleunigt die Übermittlung von Transaktionen erheblich.

Ein zentrales Merkmal ist der ultraschnelle Sniper-Modus. Neue Token werden in Echtzeit erfasst, noch bevor sie über öffentliche Kanäle verbreitet sind. Snorter verlässt sich nicht auf soziale Hinweise oder verzögerte Preisfeeds, sondern agiert mit unmittelbarem Zugriff auf die Netzwerkinformationen. Diese Reaktionsgeschwindigkeit übertrifft vergleichbare Tools wie Banana Gun, Trojan, Maestro oder BonkBot, die in puncto Sniping-Funktionalität deutlich langsamer arbeiten.

Zudem unterstützt Snorter Copy-Trading mit hoher Präzision. Nutzer können Wallets erfolgreicher Trader verfolgen und deren Transaktionen exakt replizieren – inklusive Zeitpunkt und Positionsgröße. Diese Funktion bietet eine effiziente Alternative für alle, die nicht dauerhaft den Markt beobachten können.

Auch im Bereich Sicherheit setzt Snorter Maßstäbe. Ein integriertes Honeypot-Screening identifiziert potenziell gefährliche Smart Contracts, während zusätzliche Schutzmechanismen gegen MEV-Angriffe wie Frontrunning und Sandwich-Trades implementiert sind. Dadurch wird das Risiko fehlerhafter oder manipulativ ausgenutzter Transaktionen bereits im Vorfeld deutlich reduziert.

Diese Kombination technischer Merkmale verschafft Snorter einen messbaren Leistungsvorsprung gegenüber vergleichbaren Bots – insbesondere unter Echtzeit-Bedingungen mit hoher Netzwerkauslastung.

Besser als Banana Gun? Jetzt SNORT im Presale kaufen

Snorter befindet sich in einer aktiven Entwicklungsphase und öffnet sich gezielt für strategische Early-Adopter. Als Telegram-basierter Trading-Bot für Meme-Coins verfolgt das Projekt das Ziel, eine leistungsstarke Handelsinfrastruktur im spekulativen Segment zu etablieren. Frühphasenvergleiche mit anderen bekannten Bots, etwa Banana Gun, zeigen: Obwohl dieser mit einer deutlich geringeren Anschubfinanzierung startete, gelang ihm der Durchbruch. Snorter hingegen hat bereits eine erheblich größere Summe im laufenden Presale mobilisiert und verfügt damit über eine solidere Ausgangsbasis. Diese Kapitalausstattung schafft Spielraum für eine beschleunigte Produktentwicklung und stärkere Marktpositionierung.

Der laufende Token-Presale akzeptiert gängige Kryptowährungen wie SOL, ETH, BNB, USDT, USDC sowie Bankkartenzahlungen. Zusätzlich können erworbene SNORT-Token direkt in das native Staking-Modul eingebunden werden, das aktuell eine dynamische Rendite von über 200 Prozent ausweist. Damit wird passives Wachstum unmittelbar nach dem Erwerb ermöglicht.

Für die Verwaltung empfiehlt sich die Nutzung der Best Wallet, die SNORT-Guthaben aus dem Presale direkt integriert anzeigt und exklusiven Vorabzugang zu kommenden Funktionen und Produktintegrationen bietet. Das beliebte Krypto-Wallet ist zugleich sicher als Non-Custodial-Wallet konzipiert, der Download ist kostenlos möglich.

