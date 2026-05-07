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Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Freitagnachmittag

03.07.26 17:23 Uhr
Die wichtigsten Kryptos: Bitcoin, Dogecoin, Ethereum am Freitagnachmittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
49.768,7036 CHF 300,1006 CHF 0,61%
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54.150,9510 EUR 309,3995 EUR 0,57%
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46.393,6608 GBP 290,0471 GBP 0,63%
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9.992.050,5509 JPY 64.716,9500 JPY 0,65%
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
61.939,8925 USD 433,9642 USD 0,71%
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1.391,7018 CHF 26,1773 CHF 1,92%
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.514,2443 EUR 28,0095 EUR 1,88%
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.297,3241 GBP 24,6863 GBP 1,94%
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
279.411,6302 JPY 5.378,8766 JPY 1,96%
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1.732,0495 USD 34,2483 USD 2,02%
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65,2660 CHF 0,4378 CHF 0,68%
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71,0128 EUR 0,4539 EUR 0,64%
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60,8400 GBP 0,4216 GBP 0,70%
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SOL/JPY (Solana-Yen)
13.103,4399 JPY 93,7466 JPY 0,72%
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
81,2271 USD 0,6241 USD 0,77%
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,8991 CHF 0,0254 CHF 2,90%
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9782 EUR 0,0273 EUR 2,87%
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8381 GBP 0,0238 GBP 2,93%
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180,5075 JPY 5,1737 JPY 2,95%
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1,1190 USD 0,0327 USD 3,01%
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454,0812 CHF 5,1943 CHF 1,16%
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494,0640 EUR 5,4963 EUR 1,12%
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
423,2878 GBP 4,9355 GBP 1,18%
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91.165,7630 JPY 1.083,3791 JPY 1,20%
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Am Freitagnachmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 17:11 kletterte Bitcoin um 1,25 Prozent auf 62.271,94 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (62.271,94 US-Dollar).

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,7 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -11,8 Prozent.

Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 0,68 Prozent auf 43,78 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 43,48 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Ethereum am Freitagnachmittag hinzu. Um 2,64 Prozent auf 1.742,67 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.697,80 US-Dollar.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Freitagnachmittag hinzu. Um 4,06 Prozent auf 229,46 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 220,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,119 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,086 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,03 Prozent.

Währenddessen wird Monero bei 321,35 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (316,31 US-Dollar).

Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 6,08 Prozent auf 0,1713 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1614 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2021 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1996 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,3205 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indes steigt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 558,12 US-Dollar am Vortag auf 567,06 US-Dollar nach oben (1,60 Prozent).

Daneben wertet Dogecoin um 17:11 auf. Es geht 4,10 Prozent auf 0,0772 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,0741 US-Dollar stand.

Daneben wertet Solana um 17:11 auf. Es geht 1,49 Prozent auf 81,80 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 80,60 US-Dollar stand.

Mit dem Avalanche-Kurs geht es indes nach oben. Avalanche gewinnt 1,14 Prozent auf 6,872 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,795 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 7,741 US-Dollar am Vortag auf 7,872 US-Dollar nach oben (1,69 Prozent).

In der Zwischenzeit kann Sui Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Sui-Kurs um 2,99 Prozent auf 0,7555 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,7336 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com