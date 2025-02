Ripple News: Ausbruch auf 3,35 $? Das müsste passieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mit einem Rücksetzer von rund 2 Prozent gibt es bei XRP heute etwas größere Gewinnmitnahmen. Derweil fällt der Gesamtmarkt nur moderat. Dennoch konnte XRP eben auf Wochensicht auch am stärksten performen. Da ist es wenig verwunderlich, dass es auch kurzfristig größere Gewinnmitnahmen gibt. Nun sieht ein führender Krypto-Trader kurzfristig Kurspotenzial von mehr als 25 Prozent. Was steckt hinter dieser Ripple-Prognose?

Ripple Prognose: Bullisches Muster! Explodiert XRP auf 3,35 US-Dollar?

Das Cup and Handle Pattern ist ein bullisches Chartmuster, das eine Fortsetzungsformation signalisiert. Es besteht aus zwei Teilen: einem abgerundeten Boden (der „Cup“) und einer anschließenden kleineren Konsolidierung (der „Handle“). Der Cup bildet sich, wenn der Kurs nach einem Rückgang langsam wieder ansteigt, wodurch eine U-Form entsteht. Danach folgt eine Seitwärtsbewegung oder ein leichter Rücksetzer, der den Handle formt. Hier konsolidiert der Markt ein letztes Mal vor dem bullischen Impuls. Der Ausbruch erfolgt über den Widerstand des Cups. Trader warten auf ein Breakout-Signal mit erhöhtem Volumen, um eine Long-Position einzugehen.

If $XRP is following a cup and handle pattern, a breakout could set the stage for a move toward $3.35! pic.twitter.com/91Til6HUOo — Ali (@ali_charts) February 16, 2025

Der Analyst Ali Martinez verweist nun darauf, dass XRP aktuell ein Cup and Handle Pattern ausbilden könnte. Sollte der Kurs dieses Muster bestätigen, könnte ein bullischer Ausbruch folgen. Das technische Preisziel liegt laut Martinez bei 3,35 US-Dollar.

Ripple Alternative: Solana-Layer auf 21,3 Mio. $ – das steckt hinter SOLX

Während XRP zumindest charttechnisch damit im Februar 2025 spannend sein könnte, gibt es mitunter Kritik am Konzept. Denn XRP ist eben nicht die dezentrale Blockchain, die Krypto-Prinzipien in TradFi verankert.

Unabhängig von der Blockchain ist der Schlüssel für die breite Akzeptanz von Blockchain-Technologien die Skalierung. DeFi, NFTs, Trading und andere Anwendungen benötigen leistungsfähige Netzwerke, um eine große Nutzerbasis effizient zu bedienen. Ohne schnelle und kostengünstige Lösungen bleibt eine globale Adaption unmöglich.

Solana konnte zuletzt eine steigende Nutzung verzeichnen, was vor allem durch den Hype um Meme-Coins verstärkt wurde. Dieser Aufschwung brachte das Netzwerk jedoch auch an seine Grenzen. Während der Hochphase führten steigende Transaktionszahlen zu Verzögerungen und Problemen im Betrieb. Die wachsende Nachfrage zeigt einerseits die Attraktivität der Plattform, macht aber andererseits auch den Bedarf an besseren Skalierungslösungen deutlich.

An dieser Stelle setzt Solaxy an – eine neue Layer-2-Lösung, die speziell für die Solana-Blockchain entwickelt wurde. Das Ziel ist es, Engpässe zu beseitigen, indem Transaktionen außerhalb des Mainnets verarbeitet und durch Rollup-Technologien effizient gebündelt werden. Dadurch könnten sowohl die Geschwindigkeit als auch die Kosten erheblich optimiert werden. Zudem integriert Solaxy eine Zero-Knowledge-Umgebung, um die Sicherheit und Vertraulichkeit von Transaktionen zu erhöhen. Das Team bezeichnet Solaxy selbst als erste Layer-2 für Solana.

Die Entwickler verfolgen dabei einen innovativen Ansatz, der bewährte Konzepte aus dem Ethereum-Ökosystem für Solana nutzbar macht. Sollte sich Solaxy erfolgreich etablieren, könnte dies einen bedeutenden Fortschritt für das gesamte Netzwerk bedeuten. Mit einer Multichain-Fähigkeit möchte das Team bestenfalls die Liquidität von Ethereum mit der Skalierung von Solana verbinden.

Der zugehörige Token SOLX wird aktuell im Presale angeboten und hat bereits in der Frühphase über 21,3 Millionen US-Dollar eingesammelt. Dies verdeutlicht das große Vertrauen von Investoren in das Projekt. Interessierte Nutzer können SOLX direkt über die Website erwerben, indem sie gängige Kryptowährungen oder Kreditkarten nutzen – einfach das Wallet verbinden und dann ETH, USDT, BNB, USDT oder SOL gegen SOLX tauschen.

