So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Kryptokurse am Samstagvormittag.
Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gesunken. So verlor Bitcoin um 09:40 0,18 Prozent auf 72.814,69 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 72.945,64 US-Dollar.
Die Top-Coins legen zu.
Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 0,62 Prozent auf 54,63 US-Dollar, nach 54,97 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.235,04 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.244,61 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,43 Prozent.
Daneben fällt Bitcoin Cash um 0,81 Prozent auf 440,32 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 443,92 US-Dollar.
Nach 1,357 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Samstagvormittag um 0,64 Prozent auf 1,348 US-Dollar gesunken.
Zudem gibt Monero nach. Um 1,67 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 09:40 auf 338,19 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 343,92 US-Dollar wert war.
Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2506 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Stellar um 1,07 Prozent auf 0,1535 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1552 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3188 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3193 US-Dollar.
Zudem gewinnt Binancecoin am Samstagvormittag hinzu. Um 0,06 Prozent auf 606,47 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 606,09 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0929 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0937 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Solana um 0,60 Prozent auf 84,31 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 84,81 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 9,408 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Samstagvormittag um 1,17 Prozent auf 9,298 US-Dollar gesunken.
Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,85 Prozent auf 9,013 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 9,090 US-Dollar wert.
Währenddessen wird Sui bei 0,9337 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,9449 US-Dollar).Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
