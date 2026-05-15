Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Bitcoin reduzierte sich um 17:11 um 1,25 Prozent auf 78.087,79 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 79.074,55 US-Dollar gelegen hatte.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 10,05 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 9,0 Prozent.

Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach unten. Litecoin verliert 2,28 Prozent auf 56,18 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 57,49 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 2.223,60 US-Dollar am Vortag auf 2.179,82 US-Dollar nach unten (1,97 Prozent).

Daneben wertet Bitcoin Cash um 17:11 ab. Es geht 2,60 Prozent auf 415,38 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 426,46 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 1,64 Prozent auf 1,411 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 1,434 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 381,62 US-Dollar am Vortag auf 383,23 US-Dollar nach oben (0,42 Prozent).

Zudem gibt Cardano nach. Um 2,49 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,2550 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,2615 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1521 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3520 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3517 US-Dollar beziffert.

Daneben fällt Binancecoin um 2,81 Prozent auf 653,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 672,06 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1090 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1134 US-Dollar.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 89,20 US-Dollar am Vortag auf 86,43 US-Dollar nach unten (3,11 Prozent).

Zudem gibt Avalanche nach. Um 2,52 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 17:11 auf 9,296 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 9,536 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Chainlink bei 9,666 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,06 US-Dollar).

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,098 US-Dollar am Vortag auf 1,060 US-Dollar nach unten (3,45 Prozent).

Redaktion finanzen.net

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