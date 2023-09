Solana (SOL) kämpft mit der 20 Dollar Marke während Bitcoin BSC im Presale weit über 5 Millionen Dollar steigt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Solana hat in diesem Jahr bereits eine beeindruckende Rallye hingelegt. Der SOL Coin, der im letzten Jahr wahrscheinlich schon öfter als Bitcoin totgesagt wurde, ist heuer in der Spitze schon auf mehr als das Dreifache angestiegen. Auch nach dem Einbruch liegt die Year to Date-Rendite noch bei mehr als 100 % und damit höher als bei allen anderen Top 10 Coins. Nachdem der Kurs heuer schon weit über die 30 Dollar Marke gestiegen ist, kämpft SOL nun allerdings mit der 20 Dollar Marke. Ist das Ende der Rallye bereits besiegelt, oder gelingt ein Comeback auf über 50 Dollar? In der Zwischenzeit steigt Bitcoin BSC im Presale weit über 5 Millionen Dollar.

Bitcoin für 1 Dollar verpasst? Sichere dir jetzt $BTCBSC zum Vorverkaufspreis.

Nach dem FTX-Crash vor knapp einem Jahr war zwar der gesamte Kryptomarkt angeschlagen, allerdings hat es wohl keinen Coin so hart getroffen wie SOL. Durch die engen Verstrickungen zu Sam Bankman-Frieds Unternehmen, die einen hohen Bestand der SOL-Coins halten (mehr als 10 %), ist der Kurs, der im Krypto-Winter ohnehin schon angeschlagen war, nochmal dramatisch eingebrochen und hat knapp über der 8 Dollar Marke seinen Boden gefunden.

Natürlich hat es nicht lange gedauert, bis Stimmen laut wurden, die das endgültige Aus von Solana heraufbeschwört haben. Inzwischen hat sich der Kurs zwar wieder auf rund 20 Dollar erholt, der nächste Crash könnte aber schon bevorstehen. Knapp ein Jahr nach dem FTX-Crash werden nun die Krypto-Bestände, die die insolvente Kryptobörse noch gehalten hat, langsam abverkauft. Darunter befinden sich SOL im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar. Mehr als 10 % der gesamten Umlaufmenge.

Der Abverkauf von SOL im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar wird auch auf den Kurs eine Wirkung haben. Allerdings versucht man natürlich, diese Auswirkung so gering wie möglich zu halten, um den Gläubigern von FTX die größtmögliche Summe zurückzuzahlen. Danach könnte es für den Top 10 Coin wieder nach oben gehen.

Zurück auf 100 Dollar?

Aktuell passiert viel rund um Solana und auch wenn der große Krypto-Bullrun noch auf sich warten lässt, gehen Experten davon aus, dass er früher oder später kommt. Abgesehen von den Entwicklungen rund um Solana selbst, könnte auch eine Bitcoin-Rallye, die durch das bevorstehende Halving erwartet wird, den SOL-Kurs stark beeinflussen und mit nach oben ziehen.

Auch wenn SOL bisher schon zu den am besten performenden Top Coins gehört, ist eine Steigerung um weitere 100 % – also auf rund 40 Dollar – durchaus denkbar, lange bevor der Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht. Kommt es zur Rallye, bei der BTC und Co. neue Höchststände erreichen, muss SOLL kein neues Allzeithoch erreichen und könnte dennoch um 400 % steigen, womit der Kurs erst wieder bei der 100 Dollar Marke und immer noch 61 % unter dem Allzeithoch notieren würde.

Um dieselbe Rendite zu erreichen, müsste BTC auf 125.000 Dollar steigen. Ein SOL-Investment kann also durchaus eine Überlegung wert sein. Noch höhere Renditen erhoffen sich Anleger aktuell beim neuen Bitcoin BSC, der im Presale durch die Decke geht.

Jetzt mehr über Bitcoin BSC erfahren.

Kann Bitcoin BSC Solana (SOL) outperformen?

Auch wenn SOL in diesem Jahr schon eine beeindruckende Rallye hingelegt hat und in der Spitze um mehr als das Dreifache gestiegen ist, könnte der neue Bitcoin BSC-Token dieses Ergebnis leicht toppen. $BTCBSC sorgt schon nach 3 Wochen im Vorverkauf für viel Aufsehen im Krypto Space und setzt mehr als 5 Millionen Dollar in dieser kurzen Zeit um. Mitten im Trend um “2.0-Coins”, die in den letzten Wochen sehr gut auf dezentralen Kryptobörsen performt haben, setzt Bitcoin BSC nicht nur auf den Namen des Krypto-Urgesteins, sondern geht einen großen Schritt weiter.

Im Vorverkauf werden etwas mehr als 6 Millionen Token für 0,99 Dollar angeboten, was der Umlaufmenge und dem Preis von Bitcoin im Jahr 2011 entspricht. Damals waren auch erst etwa 6 Millionen BTC im Umlauf und der Preis ist zum ersten Mal auf 1 Dollar gestiegen. Aber auch sonst erinnert der neue $BTCBSC-Token an einen “Bitcoin auf der BNB Smart Chain.”

Hier gehts direkt zur Bitcoin BSC Website.

Als BEP-20-Token kann $BTCBSC gestaket werden und Käufer, die sich dazu entscheiden, ihre Token zu staken, erhalten dafür eine Rendite. Aktuell sind mehr als die Hälfte der Token aus dem Vorverkauf in den Staking Pool eingezahlt worden, wobei die APY derzeit noch bei 100 % liegt. Dieser Wert variiert allerdings mit der Menge der gestakten Token, kann sich aber im hohen zweistelligen Bereich einpendeln.

Durch den hohen Anteil an Token, die durch das Staking für eine Woche nach dem Handelsstart gesperrt werden, kann es nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen. Analysten sagen Bitcoin BSC schon jetzt Kursziele von 10 bis 100 Dollar voraus, was für Käufer aus dem Presale einen Anstieg auf das 10- bis 100-fache bedeuten würde.

Damit würde der neue Bitcoin BSC ($BTCBSC) Solana auf jeden Fall in diesem Jahr outperformen. Wenn man sich vergleichbare Projekte wie BTC20, BTC2.0 oder $BITCOIN (HPOS10i) anschaut, die teilweise nur durch den Namen “Bitcoin” um mehr als 10.000 % gestiegen sind und bedenkt, dass Bitcoin BSC das gesamte Konzept des Originals nachbaut, wird auch schnell klar, dass ein Anstieg um ein Vielfaches innerhalb kürzester Zeit durchaus möglich ist. Renditen von 1.000 % und mehr sind in den letzten Wochen bei zahlreichen “2.0-Coins” erzielt worden. Bei der aktuellen Dynamik dürfte es allerdings nur noch eine Frage von 2 – 3 Tagen sein, bis der $BTCBSC-Vorverkauf endet.

Jetzt noch für kurze Zeit Bitcoin BSC im Presale kaufen.









Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.