Strategy setzt Bitcoin-Akkumulation auch unter neuem Namen fort

Im Jahr 2025 hat das Unternehmen Strategy, vormals als MicroStrategy bekannt, seine Bitcoin-Akkumulation fortgesetzt und dabei einen weiteren großen Kauf abgeschlossen. Der Kauf kommt während einer unsicheren Marktphase und im Rahmen des Rebrandings des Unternehmens, das sich nun noch stärker auf seine Rolle als institutioneller Bitcoin-Investor konzentriert. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten tausende von Bitcoin zu einem Preis von mehreren hundert Millionen US-Dollar erworben. Damit führt man die langfristige Strategie fort, Bitcoin als Hauptreservevermögen zu halten. Das zeigt, dass Strategy trotz Unsicherheiten auf dem Krypto-Markt weiterhin an seine langfristigen Ziele glaubt.

Strategie hinter den Bitcoin-Käufen: Warum bleibt Strategy bei Bitcoin?

Die Entscheidung von Strategy, seine Bitcoin-Bestände weiter auszubauen, ist Teil einer übergeordneten Strategie, die das Unternehmen schon seit Jahren verfolgt. Strategy hat sich darauf fokussiert, Bitcoin als wichtigen Bestandteil seines Portfolios zu etablieren und als langfristige Wertaufbewahrung zu nutzen. Diese Strategie wurde durch die ersten Bitcoin-Käufe von MicroStrategy im Jahr 2020 angestoßen und hat sich seitdem kontinuierlich fortgesetzt. Das Unternehmen hat bereits rund 450.000 Bitcoin im Wert von mehr als 45 Milliarden US-Dollar erworben, was es zum größten institutionellen Bitcoin-Investor weltweit macht. Die Bitcoin-Bestände von Strategy sind über mehrere Jahre hinweg kontinuierlich gewachsen, wobei das Unternehmen auch in Phasen des Marktrückgangs weiter investiert hat. In Phasen steigender Bitcoin-Kurse kann jedoch noch mehr investiert werden, da größere Kredite aufgenommen werden können.

Die Entscheidung von Strategy, Bitcoin weiterhin zu akkumulieren, basiert auf einer tiefen Überzeugung in die langfristige Wertentwicklung der Kryptowährung. Das Unternehmen sieht in Bitcoin eine Art digitales Gold, das sich als zuverlässiger Wertspeicher in einer inflationären Welt etabliert. Michael Saylor, Mitgründer und Vorsitzender von Strategy, hat mehrfach betont, dass er an das Potenzial von Bitcoin glaubt und dass die Kryptowährung die einzige wirklich dezentralisierte digitale Reservewährung ist, die als Alternative zu traditionellen Fiat-Währungen dienen kann.

Darüber hinaus ist die fortgesetzte Bitcoin-Akkumulation auch eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Bitcoin als institutionelles Asset. Immer mehr große Unternehmen und institutionelle Anleger erkennen den Wert von Bitcoin und bauen ihre Bestände aus. Strategy positioniert sich als Top-Player in diesem Bereich und möchte zukünftig zur Bitcoin-Bank der Welt werden.

Unterstützung durch BlackRock: Institutionelles Vertrauen wächst

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg und das Vertrauen in Strategy ist die Unterstützung von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter weltweit. BlackRock hat seinen Anteil an Strategy auf etwa 5 % erhöht, was zeigt, dass BlackRock ebenfalls das langfristige Potenzial von Bitcoin erkannt hat. Die Unternehmensbeteiligung ist nicht nur eine Bestätigung für die guten Finanzen von Strategy, sondern auch ein starkes Signal für andere institutionelle Anleger, dass Bitcoin als legitime und vielversprechende Anlageklasse angesehen wird.

