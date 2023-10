SJB FondsEcho. Pictet - Japanese Equity Opportunities.

SJB FondsEcho

Über Jahrzehnte hat die japanische Börse ein Schattendasein bei Investoren gefristet, die um Aktien aus dem Land der aufgehenden Sonne einen großen Bogen machten.

Aufschwung. Gestartet.

Über Jahrzehnte hat die japanische Börse ein Schattendasein bei Investoren gefristet, die um Aktien aus dem Land der aufgehenden Sonne einen großen Bogen machten. Die Gründe dafür waren durchaus berechtigt: die hohe Staatsverschuldung, eine alternde Bevölkerung sowie die andauernde Deflation hielten viele von einem Engagement ab. Doch seit Jahresanfang hat Japans Aktienmarkt einen bemerkenswerten Anstieg zu verzeichnen - der Nikkei 225 kletterte auf den höchsten Stand seit Anfang der 1990er-Jahre und hat aktuell ein Plus von +21,66 Prozent in 2023 aufzuweisen. Diese Aufwärtsbewegung des japanischen Aktienmarktes wird durch die zuletzt starken Wirtschaftszahlen gerechtfertigt: Während die Konjunktur in anderen Industriestaaten angeschlagen ist und Rezessionsängste die Runde machen, erlebt ausgerechnet Japan einen Aufschwung. Die OECD prognostiziert in ihrem jüngsten Wirtschaftsausblick ein BIP-Plus für 2023 von 1,3 Prozent, auch die Weltbank erwartet in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent und damit doppelt so viel wie für die Eurozone . Japans Wirtschaft schöpft die Kraft für ihren fortgesetzten Aufschwung vor allem aus zwei Faktoren: Zum einen profitiert sie von der weiter ultralockeren Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ), die die Zinsen weiter niedrig hält, obwohl die Inflation bereits seit über einem Jahr über der angepeilten Zwei-Prozent-Marke liegt. Zum anderen hat der japanische Yen in Folge der niedrigen Zinsen stark abgewertet und somit japanische Waren auf dem Weltmarkt verbilligt - der so ausgelöste Exportboom trägt einen wesentlichen Teil zum aktuellen Wirtschaftswachstum bei. Ein Fonds, der sich die angesichts der positiven Wachstumsaussichten günstig bewerteten Kurse japanischer Aktien zunutze macht, ist der Pictet - Japanese Equity Opportunities HP EUR (WKN A1WY6L, ISIN LU0650148314). FondsManager Adrian Hickey mit seiner über dreißigjährigen Markterfahrung verwaltet den im April 2013 aufgelegten All-Cap-Aktienfonds für Japan, der aktuell über ein FondsVolumen von 1,73 Milliarden Euro verfügt. Als Vergleichsindex dient der Topix Net Return Hedged to EUR, das Portfolio ist über 75 Einzeltitel breit gestreut. Von der nachhaltig guten Stimmung für japanische Aktien konnte der Japan-Fonds zuletzt deutlich profitieren und seit Jahresbeginn einen Kurszuwachs von +25,09 Prozent auf Eurobasis verzeichnen. Doch auch langfristig wissen die Performanceergebnisse des Pictet-Produktes zu überzeugen: Seit FondsAuflage erzielte der Pictet - Japanese Equity Opportunities eine kumulierte Wertentwicklung von +131,41 Prozent in Euro, was einer jährlichen Rendite von +8,39 Prozent entspricht. Ähnlich attraktiv stellt sich die Rendite p.a. mit +7,82 Prozent über den jüngsten Fünfjahreszeitraum dar. Wie sieht die so erfolgreiche Anlagestrategie des Pictet-Fonds im Detail aus?

FondsStrategie. Bottom-up-Ansatz. Praktiziert.

Der Pictet - Japanese Equity Opportunities strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an und investiert in Aktien von Unternehmen, die in Japan ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind. FondsManager Adrian Hickey, der seit 2006 bei Pictet Asset Management beschäftigt ist und dort das Japanese Equities Team leitet, setzt fundamentale Unternehmensanalysen ein, um Wertpapiere auszuwählen, die günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Dieser aktive Bottom-up-Ansatz führt zum Aufbau eines breit diversifizierten, gegenüber unterschiedlichsten Börsenströmungen resilienten Portfolios, das durch eine hohe Bewertungsdisziplin gekennzeichnet ist. Pictet-Stratege Hickey sieht derzeit den japanischen Aktienmarkt wie auch die japanische Landeswährung als sehr attraktiv bewertet an und identifiziert eine ganze Reihe positiver Einflussfaktoren, die für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sorgen sollten. Der FondsManager, der sein Portfolio aus Titeln jeglicher Marktkapitalisierung zusammenstellt, berichtet, dass mittelgroße und kleinere Unternehmen zuletzt die Large-Cap-Aktien outperformten. Auch Value-Titel würden sich vergleichsweise gut entwickeln, seien aber aktuell schwer zu finden, da sie meist nicht günstig genug seien oder mit strukturellem Gegenwind zu kämpfen hätten. Als bevorzugte Ziele seiner Titelselektion nennt Japan-Experte Hickey erstklassige Unternehmen mit großer Preissetzungsmacht, die zugleich hohe Wachstumsraten sowie eine große Stabilität bei den Erträgen aufweisen. Wie ist das FondsPortfolio im Einzelnen strukturiert?

FondsPortfolio. Industrietitel. Führend.

In der Sektorengewichtung des Pictet - Japanese Equity Opportunities sind Industriewerte mit 22,38 Prozent am stärksten vertreten. Unter den Top 10 wird die Branche durch den japanischen Autobauer Toyota sowie Shin-Etsu Chemical repräsentiert. Knapp dahinter folgen IT-Unternehmen mit 21,93 Prozent, einer der am stärksten übergewichteten Sektoren, da laut FondsManager Hickey eine große Nachfrage nach Digitalisierungs-Software besteht. Firmen aus dem Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter wie Hitachi und Sony machen 18,70 Prozent des Portfolios aus. Finanztitel sind innerhalb des FondsVermögens mit 12,04 Prozent gewichtet, unter den größten Einzelpositionen durch die Sumitomo Mitsui Financial Group sowie Mitsubishi UFJ Financial vertreten. Grundstoff-Produzenten decken 8,19 Prozent des FondsPortfolios ab. Während der Sektor der Basiskonsumgüter mit 5,18 Prozent gewichtet ist, werden durch Immobilienaktien 4,50 Prozent des FondsVolumens abgedeckt. Gesundheitstitel (4,33 Prozent) sowie Kommunikations-Dienstleister (2,39 Prozent) sind im Portfolio des Pictet - Japanese Equity Opportunities nur unterdurchschnittlich repräsentiert. Aktuell liegt die Cash-Quote des Fonds bei niedrigen 0,36 Prozent.

FondsVergleichsindex. Korrelation. Deutlich.

Für unsere unabhängige SJB FondsAnalyse haben wir den Pictet - Japanese Equity Opportunities dem TOPIX NR JPY als Vergleichsindex gegenübergestellt. Über drei Jahre nimmt die Korrelation mit dem breit gestreuten japanischen Aktienmarkt einen Wert von 0,90 an, für ein Jahr geht sie auf 0,78 zurück. Damit ist die Parallelität der Kursverläufe von Fonds und SJB-Referenzindex stark ausgeprägt, beide Elemente bewegen sich im Gleichlauf. Diese Diagnose wird durch die Kennzahl R² bestätigt, die für drei Jahre 0,81 beträgt und über ein Jahr auf 0,61 zurückgeht. Demnach haben sich mittelfristig 19 Prozent der Fondsentwicklung indexunabhängig vollzogen, kurzfristig sind es 39 Prozent. Hier zeigt sich, dass Pictet-FondsManager Hickey die Benchmarkunabhängigkeit seiner Titel- und Sektorenallokation zuletzt gesteigert hat. Der Tracking Error über den jüngsten Dreijahreszeitraum fällt mit 7,73 Prozent moderat aus. Insgesamt geht Japan-Stratege Hickey keine hohen aktiven Risiken in seinem Portfolio ein - welche Schwankungsneigung hat das FondsProdukt auf dieser Basis zu verzeichnen?

FondsRisiko. Volatilität. Kräftiger.

Der Pictet - Japanese Equity Opportunities weist für drei Jahre eine Volatilität von 13,79 Prozent auf, die über ein Jahr auf 12,69 Prozent zurückgeht. Damit liegt die Schwankungsbreite des Japan-Fonds oberhalb des Niveaus, das der TOPIX NR JPY als Vergleichsindex zu verzeichnen hat: Mit 12,04 Prozent in der jüngsten Dreijahresperiode bzw. 8,59 Prozent über die letzten zwölf Monate fällt die annualisierte "Vola" des breiten japanischen Aktienmarktes durchweg niedriger aus. Die zwischen zwei und vier Prozentpunkten höheren Kursschwankungen des aktiv gemanagten Pictet-Fonds im Vergleich zur passiven Benchmark künden davon, dass das Japan-Produkt das ambitioniertere Risikoprofil aufweist - eine Diagnose, die für den kurz- wie mittelfristigen Zeithorizont gilt. In absoluter Höhe betrachtet, ist das Schwankungsniveau für einen Japan-Fonds jedoch akzeptabel. Die erhöhte Schwankungsneigung des Pictet-Produktes manifestiert sich in dem über Marktniveau liegenden Beta von 1,03 über drei Jahre. Im Einjahreszeitraum geht die Risikokennzahl auf 0,96 zurück und liegt damit noch unter dem Marktrisikofixwert von 1,00. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Beta-Werte über drei Jahre beweist, dass sich beim Pictet - Japanese Equity Opportunities die Phasen einer höheren Schwankungsanfälligkeit in der Mehrheit befinden. Das FondsBeta war in 21 der letzten 36 betrachteten Einzelzeiträume stärker ausgeprägt als der marktneutrale Wert von 1,00 und nahm dabei einen Wert von 1,29 in der Spitze an. Dem stehen 15 Einzelperioden gegenüber, in denen sich das Pictet-Produkt schwankungsärmer als der TOPIX NR JPY präsentierte und Beta-Werte von zutiefst 0,82 generierte. Die Quintessenz der Beta-Analyse: Der Japan-Fonds aus dem Hause Pictet besitzt die offensivere Risikostruktur im Vergleich zum breiten japanischen Aktienmarkt und weist mehrheitlich die lebhafteren Schwankungen auf. Kann FondsManager Adrian Hickey dies durch attraktive Renditeergebnisse kompensieren?

FondsRendite. Alpha. Positiv.

Per 04. Oktober 2023 hat der Pictet - Japanese Equity Opportunities über drei Jahre eine kumulierte Wertentwicklung von +46,68 Prozent in Euro aufzuweisen, was einer Rendite von +13,63 Prozent p.a. entspricht. Eine sehr attraktive Performance, die zudem deutlich höher als diejenige des TOPIX NR JPY ausfällt: Der breit gestreute japanische Aktienindex bringt es im selben Zeitraum auf eine Gesamtrendite von +15,79 Prozent in Euro bzw. ein Ergebnis von +5,01 Prozent jährlich. Beim Wechsel des Vergleichszeitraums auf ein Jahr liegt der Pictet-Fonds erneut klar vorn: Das aktiv gemanagte Japan-Produkt verzeichnet mit einer Performance von +26,97 Prozent auf Eurobasis das erheblich bessere Renditeergebnis als der TOPIX-Vergleichsindex, der mit einem Plus von +16,04 Prozent aufwartet. Die Zahlen beweisen: FondsManager Hickey liegt mit seiner Titel- und Sektorenauswahl goldrichtig und kann eine hohe Outperformance zwischen acht und zehn Prozentpunkten gegenüber dem breiten Markt generieren. Wie schlägt sich diese Mehrrendite in den Alpha-Werten nieder? Der Pictet-Fonds überzeugt mit einem deutlich positiven Alpha, das über drei Jahre einen Wert von 8,44 annimmt. Auf Jahressicht präsentiert sich die Renditekennzahl mit 10,32 nochmals attraktiver und liegt weiter im grünen Bereich. Der rollierende Zwölfmonatsvergleich der Alpha-Werte über den letzten Dreijahreszeitraum belegt, dass beim Pictet - Japanese Equity Opportunities die Perioden mit einer überdurchschnittlichen Rendite klar überwiegen. In 33 der 36 analysierten Einjahresperioden verzeichnete der Pictet-Fonds eine bessere Performance als der japanische TOPIX-Index und markierte positive Alpha-Werte bis 16,35 in der Spitze. Dem stehen lediglich drei Einzelzeiträume mit einer schwächeren Wertentwicklung gegenüber, in denen der Japan-Fonds ein Alpha von zutiefst -2,68 aufzuweisen hat. Die in großer Mehrheit anzutreffenden Phasen der Outperformance unterstreichen, dass Pictet-FondsManager Hickey eine hervorragende Managementleistung abliefert und mit seiner Bottom-up-Strategie sehr erfolgreich ist. Die positive Sharpe Ratio des Fonds von 0,53 über drei Jahre komplettiert das rundherum positive Gesamtbild des Pictet-Produktes und belegt abschließend, dass erzielte Renditen und Risikoneigung in einem sehr ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen.

SJB Fazit. Pictet - Japanese Equity Opportunities.

Das langfristige Wachstumspotenzial japanischer Aktien ist längst noch nicht ausgeschöpft - Investoren sind gerade erst dabei, die Börse im Land der aufgehenden Sonne wiederzuentdecken. Die Argumente für einen fortgesetzten Kursaufschwung überzeugen: Japans Wirtschaft ist auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, der Exportboom und die zurückhaltende Zinspolitik der Notenbank beflügeln die Kurse. Viele Aktien in Tokio sind immer noch sehr günstig bewertet - der Pictet - Japanese Equity Opportunities ist äußerst erfolgreich darin, mit seiner Bottom-up-Strategie die attraktivsten Titel herauszufiltern und so eine nachhaltige Outperformance zum TOPIX-Index zu kreieren. Nicht nur für Japan-Kenner eine klare Empfehlung!

