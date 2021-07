Größere Reichweite auf Instagram: Was sind eigentlich Loop Giveaways?

Tausende Abonnenten über Nacht - davon können viele angehende Influencer auf Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Facebook nur träumen. Doch gibt es mittlerweile einige Möglichkeiten für Blogger, ihre Follower-Zahlen für Geld schneller in die Höhe zu treiben. Dazu gehören auch die sogenannten "Loop Giveaways", die vor allem auf Instagram in den letzten Jahren stark an Beliebtheit dazugewonnen haben.

Das versteht man unter Loop Giveaways

Dabei handelt es sich um eine Art Verlosung, bei der Influencer ihre Follower mit unzähligen Marken und Produkten zu locken versuchen. Um an der Auslosung teilnehmen zu dürfen, müssen die Abonnenten vorher allerdings einige Bedingungen erfüllen - und diese hängen eng mit anderen Instagram-Konten zusammen.

Meist fordern Influencer nämlich im Rahmen ihrer Loop Giveaways, neben dem eigenen Konto auch noch bis zu 100 anderen Influencer-Konten zu folgen. In den Kommentaren formulieren die Instagrammer die Teilnahmebedingungen für die Verlosung häufig nach dem gleichen Prinzip: "Folge erst mir, gehe dann auf den Instagram-Account XY und abonniere alle Accounts, denen der Account XY folgt." Was harmlos klingt, stellt in Wahrheit eine ausgeklügelte Geschäftsstrategie dar und kann den Instagrammern eine Vielzahl an neuen Followern über Nacht bescheren.

Abonnenten werden mit wertvollen Geschenken gelockt

Die Abonnenten der Influencer zeigen sich oftmals begeistert über die Großzügigkeit ihrer Idole. Bei der Teilnahme an derartigen Gewinnspielen steht für sie vor allem ein Ziel im Vordergrund: Der Gewinn eines ausgeschriebenen Markenprodukts, welches sich viele Follower im echten Leben oft nicht leisten könnten. Häufig sind die zu gewinnenden Produkte nämlich mehrere tausend Euro wert. Es ist also nicht ungewöhnlich, wenn ein Instagrammer auf seiner Seite insgesamt zehn iPhones, 20 PlayStation 5-Konsolen und 20 MacBooks verlost. Auch Modeartikel und andere Markenprodukte finden sich unter den teuren Preisen der Influencer wieder. Wie das US-amerikanische Online-Magazin VICE berichtet, verloste Model und Influencerin Kylie Jenner vor kurzem beispielsweise neun Luxus-Taschen von Yves Saint Laurent und 20.000 US-Dollar Preisgeld auf ihrer Instagram-Seite.

Influencer erhoffen sich neue Follower

Doch welchen Vorteil ziehen die Content-Creator - wie sie sich selbst nennen - aus solchen Loop Giveaways?

Nach außen hin versuchen die Influencer ihre Gewinnspiele oft als Zeichen ihrer Verbundenheit mit den Followern und als Ausdruck ihrer Dankbarkeit zu verkaufen. Auf eine Dankes-Nachricht von einem Follower reagiert der erfolgreiche Giveaway-Account "giveback_giveaways" mit der Antwort: "Das wissen wir sehr zu schätzen und freuen uns, dass es nicht als selbstverständlich angesehen wird", berichtet VICE.

Doch verfolgen Influencer mit Loop Giveaways in Wahrheit häufig ein ganz anderes Ziel: Der schnelle Gewinn von vielen neuen Abonnenten auf ihrer Instagram-Seite. Wie VICE in Nachforschungen herausgefunden hat, variieren die Preise und der erwartete Zuwachs der Follower durch die Giveaways dabei sehr stark. So wirbt die Telegram-Gruppe eines Giveaway-Veranstalters kürzlich beispielsweise mit 5.000 bis 10.000 neuen Followern für die Influencer - für einen stolzen Preis von rund 450 Euro. Doch gibt es den Berichten des Magazins zufolge auch einige Gewinnspiele, die noch wesentlich teurer sind. So dürfte ein zukünftiges Giveaway in Kooperation mit einer bekannten, deutschen Rapperin die kleineren Influencer schätzungsweise rund 5.800 Euro kosten - ein hoher Preis, der sich hinsichtlich der großen Zahl an potenziellen, neuen Followern vermutlich trotzdem für die Content-Creator lohnen wird.

Große Reichweite ermöglicht teure Werbe-Deals

Denn durch die Teilnahme an solchen Giveaways können Influencer ihrer Abo-Zahlen über Nacht explodieren lassen. Die Folge sind aber häufig nicht nur höhere Abonnentenzahlen - auch mehr Interaktion auf der eigenen Seite erhoffen sich die hauptberuflichen Blogger von ihrer Investition. Durch die Steigerung der erzielten Kommentare und Likes auf ihrer Seite können Influencer große Firmen auf sich aufmerksam machen und lohnenswerte Kooperationsdeals mit ihnen abschließen. Denn je größer die Reichweite eines Influencers ist, desto mehr Geld sind potenzielle Werbepartner auch bereit zu zahlen, wenn der Instagrammer Firmenprodukte und Marken auf seiner Seite empfiehlt und an seine Fans verkauft.

Kleinere Influencer zahlen für Teilnahme

Die Veranstalter der Loop-Giveaways sind selbst oft Teil der Social Media-Welt und suchen für ihre Gewinnspiele bekannte Influencer, die das Giveaway auf ihrer Page promoten. Für die Bewerbung des Gewinnspiels erhalten die reichweite-starken Instagrammer oft sogar eine Gage - was also nach einem Akt der Großzügigkeit aussieht, wird den angeworbenen Influencern meist sogar bezahlt. Denn durch den Post eines Instagrammers mit großer Reichweite steigen die Zahlen der an dem Gewinnspiel teilnehmenden Follower oft enorm in die Höhe - das heißt, mehr potentielle, neue Abonnenten für die kleineren, weniger bekannten Influencer. Diese müssen jedoch im Gegensatz zu den großen Influencern für ihre Teilnahme an der Verlosung bezahlen.

Diese Risiken bergen Loop Giveaways für Influencer

Doch bergen die verlockenden Loop-Giveaways auch für Influencer einige Risikos. So ist es Berichten von Influencer zufolge nicht unüblich, dass Follower ihr Abo sofort nach Ende des Gewinnspiels zurück ziehen. Wie eine hauptberufliche Bloggerin, die auf den Namen Maria hört, von dem Instagram-Account "The Chic Pursuit" gegenüber der Instagram Marketing-Plattform Later erklärt, abonnieren Instagram-User eine Seite oftmals nur für die Dauer des Giveaways. So hat die Influencerin im Rahmen eines Loop-Giveaways wohl 500 US-Dollar für die Teilnahme bezahlt - in der Hoffnung langfristige Follower zu sammeln, die ihre zukünftigen Werbekooperationen befeuern würden. Doch seien die Auswirkungen ihrer Investition anders ausgefallen, als es sich die Bloggerin gewünscht hat: "Während des Werbegeschenks war mein Follower-Engagement das beste, das es je gegeben hat", berichtet die Influencerin gegenüber Later. Doch das hielt nicht lange an, erzählt sie: "Als das Werbegeschenk endete, endete auch das Engagement. Und nicht nur das, es fiel tiefer als je zuvor", lautet die enttäuschte Zusammenfassung der Bloggerin. Doch waren das nicht die einzigen negativen Auswirkungen, die Maria durch ihre Teilnahme an einem Loop-Giveaway zu verbuchen hatte: "Influencer-Plattformen haben Zugriff auf alle [...] Daten. Wenn also ein Konto an einem Tag von mehr als 10.000 Followern aufgerufen wird, ist dies sofort verdächtig", erzählt sie. Das habe ihren Aussagen zufolge dazu geführt, dass potentielle Kooperationspartner abgesprungen waren und bestehende Kooperationen von Firmen aufgelöst wurden. Denn Werbepartner haben keinen Nutzen von künstlichen Followern - Geld verdienen können Firmen nur mit "echten" Abonnenten, die aufgrund qualitativer Beiträge und auf der Seite bleiben und über Werbe-Deals adressiert werden können.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Antonio Salaverry / Shutterstock.com