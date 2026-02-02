Absicherung

Die Auszahlung einer Lebensversicherung stellt einen bedeutenden finanziellen Meilenstein dar. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, das freigewordene Kapital einzusetzen, von Investitionen bis hin zur Schuldentilgung.

Lebensversicherung auszahlen - als Einmalzahlung oder Sofortrente?

Nach der Auszahlung der Lebensversicherung bieten sich in der Regel zwei Möglichkeiten: die Einmalzahlung oder die Sofortrente. Die Sofortrente gewährleistet eine lebenslange, monatliche Zahlung und eignet sich insbesondere zur Sicherung eines konstanten Einkommens. Allerdings verbleibt das Restkapital bei einem frühen Tod in der Regel bei der Versicherung, was die Attraktivität dieser Option einschränkt.

Die Einmalzahlung eröffnet mehr Flexibilität und die Möglichkeit, das Kapital selbst anzulegen. Laut Professor-Money können breit gestreute Investments in ETFs oder konservative Fonds langfristig attraktive Renditen bieten. Mit einer moderaten Entnahmestrategie bleibt das ursprüngliche Kapital erhalten, während es gleichzeitig als zusätzliche Einkommensquelle dient.

Steuerliche Aspekte der Lebensversicherung berücksichtigen

Die steuerliche Behandlung hängt maßgeblich vom Abschlussdatum der Lebensversicherung ab. Ältere Policen, die vor 2005 abgeschlossen wurden, sind laut ntv unter bestimmten Bedingungen steuerfrei, beispielsweise bei einer Mindestlaufzeit von zwölf Jahren. Neuere Verträge hingegen unterliegen der Besteuerung des Ertragsanteils, also des Gewinns, der über die Laufzeit erzielt wurde. Um die Steuerlast gering zu halten, empfiehlt es sich, das Kapital in steuerlich günstige Anlageformen umzuschichten oder es gezielt in Bereichen einzusetzen, die steuerliche Vorteile bringen. Eine umfassende Beratung durch Experten hilft, die individuellen Gegebenheiten optimal zu berücksichtigen.

Kapital strategisch anlegen

Die Investition der Auszahlung in breit gestreute Anlageklassen wie ETFs, Fonds oder Anleihen bietet langfristig attraktive Renditen und Sicherheit. Laut Professor-Money sind solche Anlageformen ideal, um Vermögen zu erhalten und gleichzeitig ein zusätzliches Einkommen zu generieren. Eine weitere Möglichkeit ist der Kauf von Immobilien, die sowohl als Kapitalanlage als auch zur Eigennutzung genutzt werden können. Mieteinnahmen bieten eine stabile Ertragsquelle, während mögliche Wertsteigerungen den Vermögensaufbau unterstützen. Allerdings sollten laufende Kosten und der Pflegeaufwand berücksichtigt werden.

Zusätzlich empfiehlt es sich, einen Teil des Kapitals in liquiden und sicheren Anlageformen wie Tagesgeldkonten oder Festgeld anzulegen, um für unerwartete Ausgaben vorbereitet zu sein.

Schulden tilgen und Rücklagen bilden

Die Tilgung bestehender Schulden ist eine sinnvolle Möglichkeit, das ausgezahlte Kapital einzusetzen. Besonders hochverzinsliche Kredite können durch eine frühzeitige Rückzahlung enorme Zinseinsparungen bewirken. Laut helpcheck.de erhöht dies nicht nur die finanzielle Flexibilität, sondern reduziert auch die laufenden Belastungen, was langfristig zur Vermögensbildung beiträgt.

Darüber hinaus ist die Bildung von Notfallreserven ratsam. Drei bis sechs Monatsgehälter auf einem Tagesgeldkonto schaffen finanzielle Sicherheit für unerwartete Situationen und ermöglichen es, in Krisenzeiten ruhig zu agieren. Solche Reserven schützen vor der Notwendigkeit, riskante Anlagen vorzeitig aufzulösen.

