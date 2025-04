Absicherung

Elektroautos werden immer beliebter, doch ihre Versicherung bringt einige Besonderheiten mit sich. Neben den klassischen Kfz-Versicherungen existieren spezielle Tarife, die auf die Anforderungen von Elektrofahrzeugen zugeschnitten sind. Aspekte wie der Schutz des Akkus, die Absicherung der Ladeinfrastruktur und spezielle Schadensrisiken spielen eine entscheidende Rolle.

Besonderheiten der Haftpflicht- und Kaskoversicherung

Wie bei herkömmlichen Fahrzeugen ist auch für Elektroautos eine Kfz-Haftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben. Sie übernimmt Schäden, die anderen Verkehrsteilnehmern durch das eigene Fahrzeug entstehen. Allerdings deckt sie keine Schäden am eigenen Auto ab. Dafür ist eine Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung notwendig. Die Teilkaskoversicherung bietet Schutz bei Diebstahl, Glasbruch oder Naturgewalten, während die Vollkaskoversicherung zusätzlich Schäden durch selbst verschuldete Unfälle oder Vandalismus abdeckt. Viele Versicherer haben mittlerweile Tarife entwickelt, die speziell auf die Anforderungen von Elektrofahrzeugen abgestimmt sind.

Der Akku als zentrales Element der Versicherung

Der Akku stellt das teuerste Bauteil eines Elektroautos dar und kann im Schadensfall hohe Kosten verursachen. Ein Austausch kann mehrere Tausend Euro kosten, weshalb ein umfassender Versicherungsschutz notwendig ist. Ein guter Tarif sollte verschiedene Schadensfälle abdecken, darunter Kurzschlüsse, Brand- oder Wasserschäden sowie Diebstahl und Vandalismus, so heißt es in einem Beitrag des ZDF. Auch Material- oder Produktionsfehler, sofern sie nicht bereits durch die Herstellergarantie abgedeckt sind, sollten berücksichtigt werden. Einige Versicherer bieten eine All-Risk-Deckung an, die nahezu alle potenziellen Schäden am Akku absichert. Darüber hinaus ist es sinnvoll, wenn eine Versicherung nicht nur die Reparatur- oder Austauschkosten übernimmt, sondern auch die umweltgerechte Entsorgung defekter Akkus einschließt, so ZDF.

Besondere Risiken: Kurzschluss- und Tierbissschäden

Kurzschlüsse und Tierbissschäden, insbesondere durch Marder, können erhebliche Reparaturkosten verursachen. Diese Tiere beschädigen häufig Kabel oder elektrische Bauteile, was in manchen Fällen sogar den Akku beeinträchtigen kann. Viele Versicherer bieten Tarife an, die solche Schäden abdecken. Es gibt allerdings erhebliche Unterschiede zwischen den Angeboten. Besonders vorteilhaft sind Versicherungen, die nicht nur den direkten Schaden am Kabel ersetzen, sondern auch mögliche Folgeschäden am Akku oder an anderen elektrischen Komponenten berücksichtigen, so derADAC.

Absicherung der Ladeinfrastruktur

Ein Elektroauto benötigt eine zuverlässige Lademöglichkeit, sei es eine fest installierte Wallbox oder ein mobiles Ladekabel für öffentliche Ladesäulen. Diese Ladeinfrastruktur ist jedoch nicht automatisch durch eine reguläre Fahrzeugversicherung geschützt. Viele Versicherer bieten daher Zusatzoptionen an, die Schäden oder Diebstahl an Wallboxen und Ladekabeln abdecken. Eine umfassende Versicherung für die Ladeinfrastruktur sollte nicht nur gegen Diebstahl und Vandalismus schützen, sondern auch Schäden durch unsachgemäße Nutzung oder äußere Einflüsse wie Überspannungsschäden berücksichtigen. Da der Austausch oder die Reparatur einer beschädigten Wallbox mit erheblichen Kosten verbunden sein können, ist eine zusätzliche Absicherung in vielen Fällen sinnvoll.

Kosten und Tarifunterschiede

Die Kosten für eine Elektroauto-Versicherung können je nach Anbieter und Tarif stark variieren. Während einige Versicherer aufgrund der geringeren Wartungskosten und des niedrigeren Unfallrisikos vergünstigte Tarife anbieten, können andere Versicherungen aufgrund teurer Akkus und spezieller Reparaturanforderungen höhere Prämien verlangen. Verschiedene Faktoren beeinflussen die Beitragshöhe, darunter die Typklasse des Fahrzeugs, das Fahrzeugalter, die Regionalklasse und der gewählte Selbstbehalt. Ein Vergleich mehrerer Anbieter ist empfehlenswert, da erhebliche Preisunterschiede bestehen. Online-Vergleichsportale und Verbraucherorganisationen bieten unabhängige Analysen und unterstützen bei der Wahl einer passenden Versicherung.

