Darum müssen Sie Ihr Handy im Flugzeug ausschalten

Vor jedem Flug werden die Passagiere freundlich darauf hingewiesen, ihre technischen Geräte in den Flugmodus zu versetzen oder ganz auszuschalten. Doch was passiert, wenn man sich nicht an die Vorgaben der Fluggesellschaft hält? Und warum gibt es diese Regelung überhaupt?