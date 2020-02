Diese Stornierungskosten fallen bei Flug- und Hotelbuchungen an

Was sind Stornokosten und wann fallen sie an?

Stornokosten sind Stornierungskosten, die anfallen, wenn jemand von seiner gebuchten Reise zurücktritt. Im Normalfall werden dann Gebühren fällig, die den Reiseveranstalter für den Ausfall entschädigen sollen. Schließlich gehen die Reisevorbereitungen und Reservierungen mit Kosten für ihn einher. Je nachdem, wann die Reise abgesagt wird und welche Vertragsbedingungen gelten, muss der volle Buchungspreis oder ein angemessener Anteil an den Organisator geleistet werden. Die Urlauber erhalten nicht das volle Geld zurück.

Stornokosten fallen bei Stornierungen aus privaten Gründen an, dazu zählen Krankheiten, Unfälle, Trennungen und familiäre Todesfälle. Es müssen jedoch keine Stornierungskosten bezahlt werden, wenn offizielle Gründe vorliegen. Ein offizieller Grund ist höhere Gewalt wie Kriegsausbrüche, Aufstände oder Naturkatastrophen. Zu höherer Gewalt gehören auch akute Reisewarnungen, allerdings reichen Sicherheitswarnungen oder Teilreisewarnungen nicht aus.

So hoch sind die Stornokosten beim Rücktritt von Flugreisen

Die Höhe der Stornokosten hängt oft maßgeblich von der Reiseart und vom Zeitpunkt des Reiserücktritts ab. Bei Flugreisen kommt es bei der Stornierung auch darauf an, über welchen Reiseveranstalter gebucht wurde, da diese unterschiedliche Stornierungsbedingungen haben. Was Ihnen an Rückerstattung immer zusteht, sind die Steuern und Abgaben, welche beim Nichtantritt eines Fluges nicht für die Fluggesellschaft fällig werden. Das gilt ebenso für andere Zuschläge wie Treibstoffkosten.

Normalerweise müssen Kunden bis zu einem Monat vor Reiseantritt um die 15 bis 20 Prozent Stornogebühren bezahlen, ab zwei Wochen vor dem gebuchten Flug dann 50 bis 75 Prozent des Reisepreises.

So hoch sind Stornokosten bei Hotelbuchungen

Bei einer Hotelstornierung hängen die anfallenden Kosten ebenfalls zum Großteil vom Zeitpunkt des Reiserücktritts ab. Wird rechtzeitig storniert und das Zimmer kann erneut vermietet werden, fallen keine Stornokosten an. Erfolgt die Stornierung jedoch kurzfristig und das Zimmer lässt sich nicht noch einmal vermieten, muss der Kunde Storno bezahlen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, kurz DEHOGA, veranschlagt in diesem Fall folgende Stornogebühren: bei einer Vollpension-Buchung fallen 60 Prozent des Preises an, bei einer Halbpension-Buchung 70 Prozent und bei einer reinen Übernachtungsbuchung 80 Prozent des Buchungspreises. Das hängt damit zusammen, dass bei einer Voll- und Halbpension in den Buchungspreis mit einberechnete Zusatzleistungen wie das Essen wegfallen.

Die Reiserücktrittsversicherung

Eine Reiserücktrittsversicherung kann man für einzelne Buchungen oder längere Zeiträume abschließen, sie bewahrt einen vor Stornokosten. Aber auch hier kommt es auf die individuellen Leistungen einer Reiserücktrittsversicherung an. Wählt man eine Reiserücktrittsversicherung mit Selbstbeteiligung, muss dieser Anteil trotzdem bezahlt werden. Eine jährliche Reiserücktrittsversicherung kostet beim ADAC beispielsweise rund 244 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maria Skaldina / Shutterstock.com, Martin Valigursky / Shutterstock.com