Alternativen zum Reparaturservice: Apple Self-Repair oder Vor-Ort-Service

Apple Reparatur

Defekte Geräte von Apple mussten üblicherweise entweder eingeschickt oder zu einem Reparaturdienst gebracht werden. Doch inzwischen bietet das Unternehmen seinen Kunden weitere Möglichkeiten, ihre Geräte zu reparieren.

Reparatur zu Hause statt im Apple Store

Ob ein zersprungenes Display, ein defekter Home-Button oder ein Akku, der seinen Dienst nicht mehr erfüllt: Apple verspricht, den Schaden an kundeneigenen iPhones zu beheben. Entweder kostenlos in der Garantiezeit, vergünstigt durch das Versicherungspaket AppleCare+ oder für einen entsprechenden Preis. Um diesen Service nutzen zu können, mussten Kunden bislang einen Apple Store oder einen Apple-Service-Partner mit zertifiziertem Apple-Techniker aufsuchen. Laut eigenen Angaben wurde die Anzahl von Apple-Reparaturstandorten in den letzten drei Jahren nahezu verdoppelt. In Europa ist laut eigenen Angaben von Apple für acht von zehn Kunden ein autorisierter Service Provider innerhalb von 30 Minuten erreichbar.

In den USA bietet Apple seinen Nutzern auch den Service an, dass ein Techniker zum Kunden nach Hause kommt, um die Reparatur vorzunehmen. Durch den Vor-Ort-Service können für Kunden allerdings zusätzliche Kosten im Vergleich zu den Reparaturkosten im Store entstehen. Darüber hinaus hat der Service weitere Einschränkungen: so gilt er nicht für alle Geräte - lediglich die Reparatur von iPhones ist in dem neuen Service inbegriffen. Bislang bietet Apple die neue Service-Option ausschließlich in den USA an und das testweise auch nur in sechs Städten. Kunden in San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, Houston und Dallas können auf Apples Support-Website den Reparaturservice für zu Hause auswählen. In Deutschland kann man den Dienst bis jetzt noch nicht in Anspruch nehmen. Ob eine Ausweitung auf europäische Länder stattfinden soll, ist bislang unklar.

Self-Repair als weitere Möglichkeit

Wer etwas technikaffin ist und das Problem lieber selbst in die Hand nimmt, kann den neuen Apple Self-Service Reparaturdienst in Anspruch nehmen. Verbraucher müssen somit nicht mehr den Reparaturdienst aufsuchen, sondern können sich mit einer detaillierten Anleitung selbst um die Angelegenheit kümmern. Verbrauchern stehen mit diesem Service nach eigenen Angaben mehr als 200 Einzelteile und Werkzeuge samt Reparaturanleitungen zur Verfügung. Bis jetzt können Kunden allerdings nur für das iPhone 12 und das iPhone 13 sowie für MacBooks mit Apple Chip Ersatzteile kaufen. Das Programm gibt es in acht europäischen Ländern, unter anderem auch in Deutschland. Laut Apple handelt es sich bei den Ersatzteilen um die gleichen Teile und um die gleichen Preise, die auch den offiziellen Reparaturanbieter von Apple zur Verfügung stehen. Ausgetauschte Teile können Kunden gegen eine Gutschrift an Apple zurücksenden. Falls man keine eigenen Werkzeuge besitzt, kann man für 59,95 Euro pro Woche auch ein Werkzeugleihkit von Apple mieten.

Redaktion finanzen.net