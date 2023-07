Arbeitsmarkt

Die Weiterentwicklung von KI-Programmen, wie beispielsweise ChatGPT, hat Einfluss auf die Berufswelt. Im Rahmen einer Studie haben Wissenschaftler ermittelt, dass insbesondere geringqualifizierte und unerfahrene Arbeitskräfte von der Unterstützung von KI-Programmen profitieren könnten.

KI-Programme könnten Arbeitsmarkt grundlegend verändern

Infolge der stetigen und schnell voranschreitenden Weiterentwicklung von KI-Programmen stellen sich Forscher die Frage, inwieweit generative Künstliche Intelligenz, wie beispielsweise ChatGPT, den zukünftigen Arbeitsmarkt verändern wird. Eine Studie der Universität von Pennsylvania kommt zu dem Ergebnis, dass fast 20 Prozent aller US-amerikanischen Arbeitnehmer ersetzt werden könnten, da ein Großteil ihrer Aufgaben sowohl schneller als auch besser von KI-Programmen erledigt werden könnten. Im Rahmen der Untersuchung der Universität von Pennsylvania wurden insbesondere einfache Jobs als gefährdet eingestuft.

Unterstützung von KI-Programm macht Angestellte produktiver

Im Gegensatz dazu stehen die Ergebnisse einer neuen Studie, welche vom National Bureau of Economic Research (NBER) veröffentlicht wurde. Die Studie wurde von Forschern der Stanford University und des Massachusetts Institute of Technology (MIT) durchgeführt und basiert auf den Befragungen von mehr als 5.000 US-amerikanischen Arbeitnehmern im Kundendienst, welche Unterstützung von einem KI-Programm auf Basis von ChatGPT erhielten. Die Ergebnisse der Studie zeigen auf, dass die Produktivität aller Angestellten um durchschnittlich 14 Prozent gestiegen sei. Demnach könne "generative KI, die Seite an Seite mit Menschen arbeitet, einen positiven Einfluss auf die Produktivität einzelner Mitarbeiter haben", so das Fazit der Untersuchung.

Hochqualifizierte profitieren kaum von KI-Unterstützung

Laut den Ergebnissen der Untersuchung profitieren Arbeitnehmer jedoch unterschiedlich stark von der Unterstützung eines KI-Programmes. Demnach hätten insbesondere unerfahrene und geringqualifizierte Arbeitskräfte einen Nutzen aus der Unterstützung ziehen können. Unter den Geringqualifizierten stieg die Produktivität durchschnittlich um 35 Prozent. Im Gegensatz dazu profitieren Hochqualifizierte und erfahrene Mitarbeiter am wenigsten von einer Unterstützung durch ein KI-Programm, weil sie dessen Empfehlungen in den meisten Fällen schon kannten.

Redaktion finanzen.net