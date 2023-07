Auslandskrankenversicherung

Ein verlängerter Auslandsaufenthalt über mehrere Monate oder Jahre sollte immer über eine Auslandskrankenversicherung abgesichert werden. Stiftung Warentest hat nun untersucht, welche Anbieter besonders zu empfehlen sind.

Große Preisunterschiede bei Anbietern

Wer sich über einen längeren Zeitraum im Ausland aufhält, sollte eine Auslandskrankenversicherung abschließen. Sollte man krank werden oder einen Unfall haben, kann dadurch viel Geld gespart werden. Für Urlaubsreisen lassen sich preiswerte Verträge höchstens für 70 Tage am Stück abschließen. Sollte man sich länger im Ausland aufhalten, kommt eine Langzeit-Auslandskrankenversicherung in Betracht, die allerdings etwas mehr kostet, aber dafür bis zu fünf Jahre hält.

Stiftung Warentest hat nun 82 Tarife verglichen. Laut Testergebnis sind die Preisunterschiede sehr hoch: "Ein 55-Jähriger, der ein Jahr lang um die Welt inklusive Nord­amerika reisen möchte, kann für einen sehr guten Tarif von 476 Euro bis 3.242 Euro ausgeben", so die Analyse von Stiftung Warentest. Um die Testergebnisse einsehen zu können, wird entweder eine einmalige Gebühr von 4,90 Euro oder eine Monats- bzw. Jahresflatrate von Stiftung Warentest verlangt.

27 Anbieter mit "Sehr gut" bewertet

Insgesamt seien die Tarife deutlich teurer geworden. Plant man einen Aufenthalt in Nordamerika, muss man noch tiefer in die Tasche greifen. Insbesondere Tarife, die die USA und Kanada beinhalten, sind laut Preisvergleich besonders teuer. Wie bei den meisten anderen Versicherungen steigen die Kosten mit dem Lebensalter. Laut der Analyse sollten Versicherte die Laufzeit eher zu lang als zu kurz kalkulieren, denn wer früher als geplant wieder zurückkommt, erhält den Betrag auch anteilig zurück. Eine Verlängerung des Vertrags ist hingegen oftmals nicht so einfach. Die erfreuliche Nachricht für Interessierte: 27 der 82 getesteten Anbieter schneiden mit der Bestnote "Sehr gut" ab. Im Vergleich zur heimischen Krankenkasse werden Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen laut Stiftung Warentest im Regelfall nicht übernommen. Hierbei sollten die Vertragsbedingungen genau durchgelesen werden. Weiter lohnt es sich für Auslandsversicherte, sich für den Zeitraum des Auslandsaufenthalts von der heimischen Krankenkasse abzumelden oder diese auszusetzen, um Beiträge zu sparen. Sollten Versicherte über einen permanenten Wohnortwechsel nachdenken, sollten sich Auswanderer über eine ausländische Krankenversicherung versichern.

Redaktion finanzen.net