Auslandsprogramm

Ein Auslandsjahr ist eine große Entscheidung und meist mit erheblichem planungs- und finanziellem Aufwand verbunden. Doch es gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese zu senken

Höhe der Kosten variiert stark

Immer mehr Jugendliche möchten für ein Jahr ins Ausland gehen. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Neben den Sprachkenntnissen und den besseren beruflichen Chancen geht es um viel Erfahrungen und auch Spaß. Doch ein Auslandsjahr ist meist alles andere als günstig. Neben Kosten für die Reise selbst, kommen Kosten für den Schulunterricht, die Unterkunft, Taschengeld und eventuelle Gebühren für das Visum und Gesundheitsprüfungen. Die Höhe dieser Kosten hängt vor allem vom gewähltem Austauschprogramm ab und liegt in der Regel zwischen 2.000 Euro bis 30.000 Euro. Es gibt aber auch zahlreiche Stipendienprogramme, finanzielle Förderungen und kreative Möglichkeiten, um die Kosten für ein Auslandsjahr zu senken.

Kostenübersicht für beliebte Länder für den Austausch

Die Reiseagentur SprachErlebnis hat eine Kostenübersicht für das Auslandsjahr 2025/26 veröffentlicht. Zu den günstigsten außereuropäischen Ländern gehören Brasilien mit rund 8.500 Euro, Argentinien mit 10.200 Euro und Australien mit rund 11.500 Euro. Danach folgen Japan und Costa Rica mit 12.500 Euro, die USA mit 12.900 Euro, Mexiko mit 13.600 Euro und Südafrika mit 14.800 Euro. Am teuersten sind Kanada mit 17.500 Euro und Neuseeland mit 18.500 Euro. Die Kosten für den Flug sind bereits inbegriffen. Innerhalb Europas ist mit Kosten von rund 8.600 Euro für ein Auslandsjahr in Frankreich, 11.900 Euro in Spanien, 12.900 Euro in Irland und 15.900 Euro in Malta zu rechnen.

Kosten für das Auslandsjahr senken

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Kosten zu senken und durch ein Stipendium unterstützt zu werden. Diese werden meist durch Stiftungen und Verbände vergeben. Mithin schreibt auch der Bundestag in Kooperation mit dem US-Kongress sogar ein Vollstipendium für die USA aus, das Parlamentarisches Patenschafts Programm, bei dem die gesamten Programmkosten entfallen. Um ein Stipendium zu erhalten, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, die sich je nach Organisation unterscheiden.

Neben den Stipendien gibt es die Möglichkeit, Schüler-BAföG für das Ausland zu beantragen. Im Gegensatz zum Studierenden-BAföG muss dieses nicht zurückgezahlt werden. Die maximale Förderungshöhe liegt bei 580 Euro im Monat. Hinzu kommen Reisekosten von maximal 500 Euro innerhalb Europas und maximal 1.000 Euro außerhalb Europas. Wie viel BAföG letztendlich ausgezahlt wird, hängt von der finanziellen Situation der Eltern ab.

Laut Auslandsjahr.de kann man auch selbst kreativ werden, um Geld für den Schüleraustausch zu sammeln. So könne man im Verwandtenkreis nach Unterstützung für das Auslandsjahr fragen oder sich das Geld durch Mini-Jobs verdienen.

