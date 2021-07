Jetzt buchen: Preisexplosion bei Mietwagen in Urlaubsregionen

Reisen innerhalb Europas wurden für diesen Sommer nach dem Pandemie-Jahr 2020 erleichtert und die Quarantänepflichten gelockert - dies schlägt sich in den Urlaubsregionen in einer extrem hohen Nachfrage nach Mietwagen nieder. Frank Bethmann sagt dazu in einem Interview mit dem ZDF: "Jetzt, da die [Leute] wieder Urlaub machen dürfen, trifft steigende Nachfrage auf begrenztes Angebot." Dieses begrenzte Angebot rührt dem Experten sowie dem Vergleichsportal CHECK24 zufolge daher, dass im vergangenen Jahr viele Anbieter aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie ihre Flotten verkleinern mussten.

Mietflotten sind 2020 stark geschrumpft und konnten noch nicht wieder aufgestockt werden

Bisher konnten die geschrumpften Flotten Medienberichten zufolge noch nicht wieder aufgestockt werden - so sei der Anbieter Sixt etwa noch mitten im Prozess, rund 37.000 Mietwagen wieder aufzunehmen. Die Kapazitäten, das Angebot entsprechend der plötzlich gestiegenen Nachfrage schnell wieder zu erhöhen, seien in vielen Urlaubsregionen nicht vorhanden, erklärt Andreas Schiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei CHECK24, in einer CHECK24-Pressemitteilung: "Das gilt besonders auf beliebten Inseln wie Mallorca. Zum einen sind die Kapazitäten auf den Fähren begrenzt, um Fahrzeuge dorthin zu bringen. Zum anderen können viele Automobilhersteller aufgrund von Corona-bedingten Produktionsproblemen gar nicht liefern."

Mallorca, Ibiza, Sardinien: Mietpreise steigen auf Urlaubsinseln um fast 100 Prozent

Entsprechend steigen nun die Preise: Auf Mallorca sind sie CHECK24 zufolge im Vergleich zu 2019, also vor der Pandemie, um ganze 94 Prozent gestiegen, auf Ibiza sind es 87 Prozent, und auf Sardinien, Sizilien und Lanzarote je 74 beziehungsweise 48 und 32 Prozent. Im Schnitt sind die Preise für Mietwagen im Vergleich zum selben Zeitraum 2019 auf den Urlaubsinseln um 54 Prozent gestiegen. Mit 24 Prozentpunkten ist dieser Wert im Ländervergleich deutlich niedriger: In Spanien sind die Preise um 82 Prozent gestiegen, in Italien und Frankreich um 57 und 35 Prozent und Deutschland liegt mit einem Preisanstieg von 16 Prozent auf Platz sechs. Die Türkei stellt mit einem Preisabfall um sieben Prozent europaweit eine Ausnahme dar.

Preisanstiege konnte CHECK24 auch in den Jahren vor der Pandemie immer wieder für einzelne Wochen in der Hochsaison verzeichnen - es ist jedoch neu, dass die Preise so schnell und so enorm steigen. Auch im ersten Pandemie-Jahr 2020 waren die Preise zwischenzeitlich nach der Aufhebung von Reisewarnungen um bis zu 75 Prozent angestiegen. Die WELT brachte den Preisanstieg im letzten Jahr unter anderem damit in Verbindung, dass Autos zu dieser Zeit als besonders Virus-sicheres Fortbewegungsmittel dargestellt wurden.

CHECK24: Reisende sollten ihren Mietwagen 2021 unbedingt so früh wie möglich buchen

Parsya Baschiri von der Verbraucherzentrale Bremen empfiehlt Reisenden in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen, frühzeitig und bereits von zuhause einen Mietwagen am Urlaubsort zu mieten - um sicher zu gehen, dass man auch tatsächlich einen bekommt. Wirklich wichtig sei dabei wie immer, dass eine Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung im Mietvertrag inbegriffen ist, Angebote für Zusatzleistungen hingegen sollten ihrer Ansicht nach lieber ausgeschlagen werden. Die Preise seien auch so schon hoch genug. Dies berichtet die ZEIT. Und auch Schiffelholz sieht Reisende einem knappen Markt gegenüberstehen. Er wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: "Wir empfehlen Verbraucher*innen, die für ihren Sommerurlaub einen Mietwagen benötigen, jetzt zu buchen […] An manchen Orten werden Flotten voraussichtlich sogar komplett ausgebucht sein."

Bethmann kommentiert die Preissteigerungen gegenüber dem ZDF dahingehend, dass sie momentan sicherlich hauptsächlich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen seien - dass aber langfristig auch unabhängig von der Pandemie in den Vereinigten Staaten, Deutschland und Großbritannien die Preise für Mietwagen steigen werden.

