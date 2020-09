Studie ermittelt welche Aspekte ein Elektroauto laut Verbraucher erfüllen muss

Welche Bedingungen muss ein E-Auto erfüllen?

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind in der heutigen Gesellschaft ein bedeutendes Thema. Seit einigen Jahren arbeiten Automobilhersteller an alternativen Lösungen zum Ottomotor und heute ist die Industrie so weit, dass nahezu alle Hersteller Fahrzeuge mit Elektroantrieb entwickelt und auf den Markt gebracht haben.

In Deutschland wächst zudem die Akzeptanz sowie der Wille der Verbraucher auf die umweltfreundlicheren Alternativen der Automobilindustrie umzusteigen. Allerdings stellen die Deutschen laut der Castrol Studie "Accelerating the Evolution" klare Bedingungen, welche ein E-Auto erfüllen muss, damit sie es für den Kauf in Betracht ziehen würden.

Die Studie des Schmiermittelherstellers hat in Bezug auf den Kaufpreis, die Ladezeit und die Reichweite einen internationalen Präferenzen-Vergleich aufgestellt. Im Zuge dessen wurde ermittelt, welche Voraussetzungen ein E-Auto erfüllen muss, um auf dem deutschen Markt vom Verbraucher als Alternative zum herkömmlichen Auto anerkannt zu werden.

Das Ergebnis der Studie

Der deutsche Verbraucher stellt bei der Qualität des E-Autos hohe Ansprüche, ist aber auch willig die Qualität entsprechend zu bezahlen.

Der international ausschlaggebendste Faktor bei der Entscheidung für ein E-Auto ist der Preis. Während die Briten mit durchschnittlich 26.000 Euro am wenigsten für ein E-Auto zahlen würden, sind die Deutschen mit 33.000 Euro im Durchschnitt nach den Japanern und Chinesen das zahlungswilligste Volk in Hinsicht auf E-Autos. Der globale Durchschnitt liegt laut der Studie bei rund 32.000 Euro.

Aufgrund dessen wünscht sich der deutsche Verbraucher allerdings auch besonders kurze Ladezeiten bei einer möglichst großen Reichweite. So sollte die Ladezeit nicht länger als 29 Minuten betragen, lediglich die Franzosen sind diesbezüglich mit 27 Minuten noch ungeduldiger. Der chinesische Verbraucher ist hingegen gewillt 34 Minuten Ladezeit in Kauf zu nehmen.

Damit sich der Ladevorgang auch lohnt, muss die Reichweite des E-Autos ebenfalls möglichst hoch sein. Bezüglich dieses Kriteriums ist der deutsche Verbraucher nur bedingt anspruchsvoll, mit 472 Kilometern wünschen die Deutschen nur etwas mehr Reichweite als der globale Durchschnitt von 469 Kilometern. Die Verbraucher aus den USA fordern mit 517 Kilometern die größte Reichweite, gefolgt von den Norwegern (507 Kilometer). Die Briten (455 Kilometer) und die Japaner (456 Kilometer) sind bezüglich der gewünschten Reichweite die genügsamsten Völker.

Automobilindustrie im Wandel

Können Elektroautos in Deutschland diese Bedingungen erfüllen, so würde die Mehrheit der hiesigen Verbraucher bis 2025 den Umstieg auf ein Elektroauto in Erwägung ziehen. Dabei ist der Faktor Preis besonders ausschlaggebend, gefolgt von der Ladezeit und der maximalen Reichweite.

Somit konnte die Castrol-Studie neben der eigentlichen Untersuchung ebenfalls ermitteln, dass die Verbraucher weltweit bereit sind auf Elektromobilität umzusteigen, sofern gewisse Grundvoraussetzungen erfüllt werden.

