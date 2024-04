Beruf

Im Arbeitsleben werden die Begriffe "Lohn" und "Gehalt" oft synonym verwendet, doch tatsächlich verbergen sich hinter den beiden Wörtern feine Unterschiede.

Lohn abhängig von geleisteten Stunden

Lohn ist in der Regel leistungsabhängig und wird auf Stundenbasis berechnet, sprich die Höhe hängt von der geleisteten Arbeit ab. Arbeiter, die auf Stundenbasis bezahlt werden, erhalten für jede geleistete Arbeitsstunde einen vorher festgelegten Betrag. Dieses Modell ist häufig in Branchen anzutreffen, in denen Arbeitszeiten schwanken können, wie zum Beispiel im Dienstleistungssektor oder in handwerklichen Berufen. Überstunden werden oft separat vergütet, und die Bezahlung variiert je nach der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit. Wenn es sich beispielsweise um eine Dienstleistung im Handwerk handelt, kann alternativ zu den Arbeitsstunden auch die produzierte Stückzahl als Berechnung des Lohns herangezogen werden, so DATEV. Dies wird dann als Stücklohn bezeichnet.

Gehalt ist fester Betrag

Im Gegensatz dazu steht das Gehalt, das in der Regel monatlich und unabhängig von der tatsächlichen Arbeitszeit ausgezahlt wird. Es handelt sich um eine feste Summe, die Mitarbeiter regelmäßig erhalten, ungeachtet der Anzahl der gearbeiteten Stunden. Dieses Modell ist typisch für Angestellte in Positionen mit regelmäßigen Arbeitszeiten, wie Büroangestellte oder Führungskräfte. Boni, Prämien oder andere zusätzliche Leistungen können das Gehalt ergänzen, werden jedoch meist auf jährlicher Basis ausgezahlt. Während der Lohn erst nach geleisteter Arbeit gezahlt wird, kann das Gehalt unabhängig von den geleisteten Stunden irgendwann während des Monats ausgezahlt werden.

Redaktion finanzen.net